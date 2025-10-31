Descubre una ruta mágica en Catalunya: ideal para hacer este otoño

Con Halloween a la vuelta de la esquina, son muchas las personas que buscan hacer alguna escapada original para adentrarse en el mundo de las brujas y el esoterismo.

Sin embargo, no hace falta irse demasiado lejos para encontrar rincones donde el misterio parece cobrar vida: muchos pueblos catalanes conservan una atmósfera propia de un cuento de terror, con calles estrechas, edificios de piedra y leyendas que se estremecen al caer la noche.

Y es que la llegada del otoño transforma por completo el paisaje. Las hojas secas cubren los caminos, los días se acortan y la niebla matinal envuelve las callejuelas y los campos.

Un pueblo mágico

Es en ese escenario, entre el crepitar de las ramas y el silencio, resulta fácil dejar volar la imaginación y dejarse atrapar por ese ambiente misterioso y casi mágico que caracteriza a esta estación.

De hecho, en Lleida existe un pueblo que esconde una ruta mágica inspirada en las brujas. Se trata del Camí de les Bruixes -Camin dera Bruisha, en aranés- un sendero mágico ubicado en Tredòs, un pintoresco pueblo de la Vall d'Aran.

El recorrido se adentra por un frondoso bosque junto al río Aiguamòg y tiene una extensión de unos dos kilómetros que se recorren en unos 45 minutos.

Elementos interactivos

La ruta está repleta de elementos interactivos, esculturas y detalles que transportarán al transeúnte a un mundo de fantasía.

De hecho, el camino está diseñado para niños y adultos, y se entra por una puerta donde el busto de una bruja da la bienvenida a los viajeros.

A lo largo del sendero, se encuentran decenas de elementos interactivos, esculturas y detalles que despiertan la imaginación del público y le transportan a un cuento de hadas.

Los puntos de interés

Uno de los puntos más destacados es la casa del Hada de los dientes, una pequeña cabaña que cuenta la leyenda de esta mítica criatura. Siguiendo la ruta, se encuentra la casa de la bruja, donde vive una hechicera. Si tenéis suerte, la mujer hablará con vosotros y os preparará una poción mágica.

Después de este primer tramo, se localiza una zona de descanso para los más pequeños, con bancos, columpios y vistas panorámicas al río donde relajarse y disfrutar del entorno.

Antes de continuar por el sendero principal, tomad el desvío hacia ‘Eth Cornèr Màgic’, donde encontraréis una escoba gigante, un sombrero de bruja y otros elementos mágicos.

Resuelve los enigmas

Para volver al camino principal se debe cruzar el puente de madera que corona el río Aiguamòg. Antes de finalizar el recorrido, no os perdáis la bonita cascada y la escultura de los osos junto al aparcamiento.

Además, si deseas disfrutar al máximo de la experiencia con los más pequeños, Tredòs ofrece un juego de pistas por toda la ruta a través de la plataforma Gymkana digital turística, que dura aproximadamente una hora. Si conseguís resolver todos los enigmas, os obsequiarán con un regalo.

Evita las caídas

Aunque el recorrido del Camí de la Bruixa sea de menos de dos kilómetros, se recomienda llevar calzado adecuado para prevenir caídas mientras se realiza la ruta.

El pueblo cuenta con un parking para vehículos, pero es recomendable llegar temprano, ya que los espacios son limitados y la ruta es muy popular entre los visitantes.