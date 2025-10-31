Historia, ruinas y leyendas: descubre los 5 pueblos abandonados más sorprendentes de Catalunya

Catalunya es el principal destino turístico de toda España: según el INE, en 2024 recibió más de 19 millones de visitantes y Barcelona se coronó como la ciudad más visitada del país, con más de 15 millones de turistas anuales.

Sin embargo, aunque la capital catalana sea el principal atractivo para los que visitan Catalunya, lo cierto es que la comunidad autónoma alberga miles de rincones escondidos por todo el mapa que merecen la pena visitar.

Desde pueblos de la costa, pasando por el interior y la montaña, el territorio deja en evidencia la belleza y variedad paisajística de la que presume con orgullo.

Han dejado huella

Y es que, a lo largo de sus siglos de historia, por Catalunya han pasado infinidad de personas que han dejado una pequeña huella en el territorio.

Pacientes en antiguos hospitales, obreros en fábricas o sacerdotes en iglesias han consolidado una historia que une el pasado con el presente a través de los vestigios de edificios -e incluso pueblos enteros- que hoy permanecen vacíos, donde algunos creen que todavía vagan las almas de quienes los habitaron.

Los pueblos abandonados

Uno de estos pueblos es La Mussara, situado en la Serra de Prades del Baix Camp, en Tarragona. Rodeado de un paisaje montañoso y una atmósfera misteriosa, destaca por sus casas en ruinas, la iglesia sin tejado y las calles cubiertas de musgo.

La localidad se encuentra abandonada desde que en 1950 la plaga de la filoxera, que dañó gravemente los viñedos, sumada a los problemas de sequía, obligaron a sus ciudadanos a marcharse.

Para los amantes del esoterismo, la localidad esconde leyendas como la de Enrique, un hombre que desapareció misteriosamente mientras buscaba setas.

Durante su búsqueda, uno de sus amigos reportó haber escuchado extraños ruidos provenientes de la iglesia abandonada de La Mussara. Al entrar, encontraron unas figuras fantasmagóricas que desaparecieron al instante, pero el hombre nunca fue encontrado.

Iglesia de La Mussara. / Arnaucc / Wikipedia

En el corazón del Baix Penedès, Marmellar es un pueblo con un pasado oscuro y casos sin resolver.

Con casi mil años de historia, y después de contar con unos 60 habitantes, fue abandonado progresivamente durante los años 60 porque estaba demasiado aislado en medio de la montaña. Hoy se pueden encontrar varias casas y masías en ruinas, donde nunca hubo luz ni agua.

Más adelante, en 1993, se encontró un cuerpo quemado y semienterrado en el interior de una iglesia. Tres años después, encontraron otro cadáver de una mujer, pero ninguno de los dos casos fue resuelto.

Una hipótesis de estos hallazgos apunta a la idea de que se realizaban rituales satánicos en este entorno, pero es un extremo que no ha podido ser confirmado.

Pueblo abandonado de Marmellar. / Wikipedia

Situado en el Berguedà, en Lleida, se encuentra Peguera, un misterioso pueblo que esconde apariciones monstruosas.

Esta localidad fue durante décadas un importante núcleo vinculado a la extracción de carbón, actividad que marcó profundamente la vida y el paisaje de la zona hasta el cierre de las minas. Esto provocó su declive y abandono progresivo, hasta quedar deshabitado en 1968.

En el pueblo apareció un misterioso animal que sembró el pánico entre los habitantes: hace casi 90 años, una familia comenzó a escuchar golpes extraños fuera de su casa. Cuando salieron, descubrieron que no había nadie, pero se encontraron con marcas de un animal salvaje por todo el pueblo.

Según la leyenda pirenaica se trata del Simiot, una criatura de la mitología catalana descrita como un monstruo antropomórfico, peludo y de aspecto simiesco, similar al yeti, el abominable hombre de las nieves.

Peguera. / Francdubtes / Wikipedia

Selma es un pueblo despoblado perteneciente al municipio de Aiguamúrcia, en el Alt Camp (Tarragona), a unos 750 metros de altitud. Los motivos de abandono de la localidad fueron diversos: en primer lugar, la plaga de filoxera causó estragos en la cosecha, por lo que los vecinos se quedaron sin su principal motor económico.

Además, la construcción de una carretera desde Sant Jaume del Domenys hasta el Pla de Manlleu, también influyó en su despoblación. Este nuevo núcleo de población parecía una buena opción y los vecinos de Selma se mudaron allí.

Han sido varias las personas que han vivido experiencias paranormales en esta ubicación: en Selma se ubicaba una de las bases de la orden militar católicas más poderosa de la Edad Media, la Orden del Temple. Muchos transeúntes han afirmado escuchar a caballeros templarios cabalgar con sus caballos protegiendo el lugar que un día fue suyo.

Castillo de Selma (Aiguamúrcia). / MARIA ROSA FERRE

Otro de los pueblos que se ha hecho un hueco en esta lista es Pinyeres, una antigua villa despoblada ubicada en el municipio de Batea, en plena Terra Alta (Tarragona) y que hace frontera con Aragón.

El núcleo llegó a contar con dieciocho viviendas pero, tras la marcha de la última familia en 1973, quedó completamente deshabitado.

A pesar de su abandono y de su aislamiento, el pueblo revive cada año, ya que los descendientes de sus antiguos habitantes regresan el primer fin de semana de agosto para reunirse y celebrar la festividad de Sant Salvador.

Pinyeres. / Mikibau82 / Wikipedia

Una lista interminable

La lista de pueblos catalanes deshabitados es interminable, y cada uno esconde siglos de historia y leyendas que hacen estremecer a cualquiera. Otras de las localidades que también vale la pena mencionar y visitar son: