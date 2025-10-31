La única zona de España donde se puede cazar este curioso mamífero está en Catalunya

Suelen pesar 8 kg, medir 55 cm de largo y 18 cm de alto y viven alrededor de quince años. Aunque se encuentran en zonas montañosas, estos animales no suelen ir a sitios elevados. Es común encontrarlas en bosques y con temperaturas muy bajas.

¿Aún no sabes que animal es? Se trata de la marmota, un adorable mamífero herbívoro de la familia de los roedores.

Las marmotas son animales muy activos, que usan una gran variedad de sonidos para comunicarse entre ellas, sobre todo cuando tratan de advertirse de un peligro.

Animales muy sociables

Además, son muy sociables con su misma especie: juegan entre ellas, corren y saltan, y disfrutan de los días de sol y del aire fresco fuera de la madriguera, aunque nunca se alejan demasiado de ella.

Las características físicas del animal están programadas para que pueda aguantar las bajas temperaturas: su pelaje es muy denso por casi todo el cuerpo, especialmente en la cola, y sus orejas son pequeñas.

Aun así, cuando llega el otoño almacenan comida para hibernar en sus guaridas durante el invierno, un periodo que puede durar alrededor de siete meses; de ahí el origen de la expresión "dormir como una marmota".

Marmota de los Alpes franceses. / François Trazzi / Wikipedia

Cortes de luz y destrozos

No obstante, demasiadas colonias de marmotas pueden causar daños a la agricultura y a la tierra, algo que está pasando en la Vall d’Aran, en Lleida.

La proliferación de estos mamíferos está afectando a las especies protegidas de la zona, como la perdiz blanca o el urogallo, explica Gerard Violó, técnico del medio natural del Consejo general de Aran, al medio público 3cat.

Además, los túneles que excavan para hibernar se encuentran muy cerca de las estaciones de esquí y causan desperfectos en ellas.

De hecho, en la estación de Baqueira-Beret se han registrado destrozos en los conductos de agua y cortes de luz provocados por estos roedores.

Dos animales por cazador

Por este motivo, el gobierno del Vall d’Aran ha aprobado en su regulación anual de caza la autorización para la captura de marmotas, convirtiéndose en el único territorio de España que permite esta práctica en sus campos.

La orden fija además un cupo: un máximo de dos marmotas al día por cazador en un periodo que va del 1 de septiembre al 1 de noviembre y, de forma excepcional, del 1 de junio al 15 de julio.

Especie reintroducida

No obstante, la presencia de estos animales en los Pirineos no es totalmente natural: la especie fue reintroducida en la vertiente francesa a mediados del siglo XX y, desde entonces, se ha expandido hacia sectores del Pirineo catalán.

El roedor se había extinguido de la zona hace unos 15.000 años y su reintroducción buscaba restaurar la cadena alimentaria local, principalmente para servir como presa para los grandes depredadores de la cordillera, como el águila real y el oso pardo.