Descubre el pueblo catalán de Rosalía: iglesias, masías y uno de los mayores focos industriales de España

Tras el éxito de su último disco ‘Motomami’ en 2022, Rosalía ha vuelto a revolucionar las redes sociales con el anuncio de su nuevo álbum ‘Lux’ en un directo de Tiktok -y posteriormente de Instagram- que dio mucho de qué hablar.

Los fans de Rosalía, que llevan más de tres años esperando pacientemente su próximo trabajo, se vieron sorprendidos por un directo de TikTok algo peculiar: la artista, que comenzó el 'livestream' maquillándose, cogió uno de sus coches para dirigirse a la plaza del Callao, en Madrid, junto a su equipo.

Mientras ella conducía, a la vez que se encendía algún que otro cigarrillo, en la plaza la esperaban impacientes decenas de seguidores que se arremolinaban alrededor de una cuenta atrás que posteriormente revelaría la portada de ‘Lux’.

Un referente internacional

Cuando la artista llegó a Callao, bajó del coche y se dirigió a los míticos cines, seguida por una 'troupe' de fans que le pedían entusiasmados fotos y autógrafos.

Aunque la cantante no pudo hacer lo que tenía planeado desde un principio -por su propia seguridad y la de sus seguidores-, el nuevo disco, que estará disponible en todas las plataformas a partir del próximo día 7, ya ha dado mucho de qué hablar.

Rosalía se ha convertido en todo un icono y referente musical a escala internacional, pero nunca se olvida de sus raíces: tras meses sin hablar de sus proyectos, la cantante eligió ‘Ràdio Noia’, un pódcast de Radio Primavera Sound, para realizar la primera entrevista de su nueva era.

Orgullosa de sus raíces

En una conversación enteramente en catalán, la cantante compartió algunas de sus vivencias de cuando estudiaba en la Escuela Superior de Música de Catalunya (Esmuc) y vivía en Barcelona y habló de su pueblo: Sant Esteve Sesrovires.

El municipio del Baix Llobregat, de poco más de 8.000 habitantes, se encuentra a menos de 40 km de la capital catalana y se puede acceder fácilmente a él en transporte público, mediante la R6 de los ferrocarriles catalanes.

A pesar de la poca popularidad del pueblo, lo cierto es que es una de las localidades más importantes de Catalunya y alberga fábricas históricas que lo convirtieron en uno de los mayores focos industriales de España.

Sant Esteve Sesrovires. / Joan Grà­fols / Flickr

Una historia arraigada al vino y la uva

Sant Esteve Sesrovires tiene antecedentes que datan de la época romana, pero no es hasta a mediados del siglo XIX cuando pasó a ser uno de los principales centros industriales, tras la construcción de hasta 150 fábricas, las cuales se mantienen abiertas hoy en día y son un atractivo turístico.

Aparte de la construcción del núcleo urbano, el pueblo se ubica a los pies de la sierra del Montserrat, lo que permite disfrutar de unas vistas increíbles a la montaña. El municipio esconde antiguas casas de campo que reafirman su pasado y presente agrícola, arraigado al vino y la uva.

Es el caso de las Cavas Roger Goulart (1920), un edificio modernista donde el ladrillo se combina con ornamentación de plafones cerámicos en verde que representan la uva.

Cavas Roger Goulart. / Turisme Baix Llobregat

Ruta de les Masies

Asimismo, la Masia Ca n’Estella, posiblemente del siglo XI, contiene una bodega de botas centenarias y un patio interior ajardinado y decorado con motivos del mundo del vino.

La Masia Bach (1915), obra de Josep Maria Sala, es de estilo neoclásico, produce 18 variedades diferentes de vinos y pertenece al Grupo Codorniu, famoso por sus vinos y cavas de alta calidad.

Otras de sus casas famosas son el mas de Can Farràs que actualmente acoge las oficinas del ayuntamiento, el de Can Canals Nubiola o el de Can Margarit.

Estas se pueden descubrir a través de la Ruta de les Masies, que pasa por 16 de estas fantásticas casas.

Masia Bach, Sant Esteve Sesrovires. / Joandrés / Wikipedia

Senderismo a los pies de la montaña

La construcción más emblemática del pueblo es sin duda su iglesia parroquial del S.XIX, que se levanta sobre el resto de edificios del casco urbano.

Para completar la visita al pueblo, el entorno natural cuenta con dos rutas de senderismo por los alrededores de la masía de Can Canals i Nubiola: la Ruta Verda y la del Parc Canals i Nubiola.