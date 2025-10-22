Cinco lugares que debes visitar este otoño en Catalunya

El otoño se ha asentado en Catalunya y ha traído consigo paisajes teñidos de tonos ocres, dorados y rojizos que transforman la naturaleza en un auténtico espectáculo de colores.

El crepitar de las hojas bajo los pies, el aire fresco y la luz suave de esta estación invitan a disfrutar del territorio con calma y tranquilidad, abrazados por el ambiente acogedor característico del otoño.

Rincones escondidos

Con la llegada del frío son muchos los que optan por las escapadas de fin de semana alejados del litoral y las playas y optan por los pueblos de interior o montaña.

Los paseos por parques naturales, las rutas de senderismo entre arboledas o las visitas a pueblos de piedra que parecen detenidos en el tiempo son algunos de los lugares predilectos de los amantes de esta temporada.

No obstante, hay rincones escondidos en el mapa que pasan desapercibidos, pero que son igualmente dignos de admirar.

Los cinco lugares

Aunque hay muchos, estos son cinco de los lugares que destaca la cuenta de TikTok de Eric y Mari don't worry be camper:

“De los muchos santuarios de Catalunya y de fuera de ella que he visitado, ninguno me había parecido tan bello como ahora mismo el de la Mare de Déu del Mont”, decía el poeta y sacerdote catalán Jacint Verdaguer en 1884, tras pasar un mes y medio en el lugar.

Y no se equivocaba con estas palabras: el santuario de la Mare de Déu del Mont, ubicado en la comarca gerundense de La Garrotxa, es un ejemplo perfecto de cómo la literatura y la belleza se entrelazan en el pico más alto de la Serra del Mont.

Desde la cumbre se puede contemplar un panorama otoñal espléndido de La Garrotxa, la llanura del Alt Empordà, el Pla de l'Estany y el Gironès, hasta la ciudad de Girona, el Montseny y el Pirineo oriental.

Sentado en el mirador, como si no hubiera pasado el tiempo, se alza la estatua de Verdaguer, recordando los veranos que pasó en el lugar mientras la naturaleza le inspiraba a escribir una de sus más famosas obras: 'Canigó'.

Estatua de Jacint Verdaguer. / Davidian Skitzou / Wikipedia

Ubicado también en La Garrotxa, el Volcà Montsacopa es el núcleo del municipio de Olot, que se formó alrededor de este. Es un magnífico mirador de 360° sobre la ciudad que permite descubrir uno de los volcanes más icónicos de La Garrotxa.

Para llegar a la cima, basta con hacer un pequeño paseo de 3km desde el centro de la población de Olot hasta la parte superior del volcán.

En la cúspide se halla la iglesia de Sant Francesc, reconstruida en el año 1875. Desde las dos torres de vigilancia, construidas durante las guerras carlinas, se puede divisar la impresionante zona volcánica de La Garrotxa, que en otoño dibuja un paisaje dorado digno de admirar.

Volcà del Montsacopa. / Puigalder / Wikipedia

Un rincón con historia en medio de la montaña, rodeado de naturaleza y muy fácil de acceder a través de una ruta preciosa: se trata de la Ermita de Sant Martí Xic, en el municipio de Les Masies de Voltregà (Osona, Barcelona).

Para los que desean adentrarse en los bellos paisajes de Osona, existe una ruta de 11 km, que se recorre en unos 50 minutos, que culmina en la pequeña ermita, construida en el S.XI.

Para los más curiosos, una serie de placas clavadas en la roca esconden textos literarios muy entretenidos para leer si el clima lluvioso lo permite.

La distancia a recorrer puede parecer corta, pero las buenas localizaciones paisajísticas que se visitan seguro que hacen que el tiempo pase sin darse cuenta.

Ermita de Sant Martí Xic. / Josep Maria Viñolas Esteva / Wikipedia

Entre los frondosos bosques del Geoparc de la Catalunya Central, en Manresa (Bages, Barcelona), se esconde el Pont Foradat, una joya natural tallada por el paso del tiempo. Este arco de roca, moldeado por la erosión, forma una ventana perfecta hacia el paisaje del Bages, con vistas que parecen sacadas de un cuadro.

El sendero que lleva hasta él es una invitación a desconectar y respirar aire puro, rodeado de encinas, pinos y el silencio del bosque.

Al atravesar el puente, la luz se filtra entre las piedras, creando un juego de sombras que hipnotiza. Es un rincón ideal para los amantes de la fotografía, el senderismo o simplemente para quienes buscan un momento de paz en plena naturaleza.

El Pont Foradat recuerda la magia que se esconde en los lugares más sencillos, donde la tierra y el tiempo se unen para crear belleza.

Pont Foradat de les Arnaules. / Wikipedia

Marquet de les Roques es una masía modernista situada dentro del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, en el término de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental, Barcelona).

Fue construida a finales del siglo XIX y destaca por su integración en el entorno natural, rodeado de bosques y formaciones rocosas.

El edificio fue la residencia de verano del escritor Joan Oliver, también conocido como Pere Quart, y hoy en día se utiliza como equipamiento cultural y punto de información del parque.

Desde allí parten varios itinerarios de senderismo que permiten descubrir el paisaje del macizo y su patrimonio natural.

Es un lugar ideal para pasar el día, hacer excursiones o conocer la arquitectura y la historia de la zona.

El marquet de les roques / Eduard Maluquer / Wikipedia