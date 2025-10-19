Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lugares emblemáticos

Los rincones de Vic que están ya en la historia del cine y de la televisión

Vic de primera, Vic de segunda: "Al otro lado del río no hay votos, no le importa a nadie"

Estos son los 5 mejores restaurantes de Vic según Tripadvisor

El espectacular pueblo de cuento a solo 30 minutos de Vic

Vista aérea de Vic.

Vista aérea de Vic. / EL PERIÓDICO

Neus Castellet

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con su inconfundible aire medieval y su herencia cultural, Vic es un tesoro para cineastas que buscan escenarios cargados de historia, lo que asegura que la capital de Osona sea el telón de fondo de producciones cinematográficas y televisivas.

Desde su plaza Mayor hasta su catedral y el templo romano, la ciudad ha sido testigo de varias películas y series que han sabido capturar su esencia. Si eres un amante de las curiosidades del cine y la televisión, te decimos los dos lugares de Vic donde la ficción y la realidad se entrelazan en un mismo escenario.

La plaza mayor

La plaza mayor

Uno de los lugares más emblemáticos de Vic, que ha aparecido en varias producciones, es la plaza Mayor. Con su amplia extensión y rodeada de edificios históricos con arcos porticados, esta plaza ha sido utilizada en varias películas de época. Destaca su aparición en la película 'Pa Negre' (2010), dirigida por Agustí Villaronga y basada en la novela homónima de Emili Teixidor.

En la cinta, ganadora de 9 premios Goya y 13 Gaudí, la plaza de Vic se convierte en un lugar crucial para recrear el ambiente rural y sombrío del franquismo en Catalunya.

El espectacular pueblo de cuento a solo 30 minutos de Vic

El espectacular pueblo de cuento a solo 30 minutos de Vic

La catedral

La catedral

La imponente catedral de Sant Pere de Vic, con su mezcla de estilos arquitectónicos (románico, gótico, barroco y neoclásico), ha sido un lugar clave para varias producciones que buscan escenarios religiosos con un aire medieval.

En la serie de televisión 'Isabel', que se emitió en RTVE entre 2011 y 2014 y que narra la vida de Isabel la Católica, el templo y sus alrededores sirvieron como escenarios para múltiples escenas. Su interior se convirtió en el lugar idóneo para ambientar las intrigas y la devoción religiosa de la época.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El empresario venezolano que fue detenido en Londres alega que le atribuyen delitos que ya archivó la justicia bolivariana
  2. La viuda de Isak Andic reclama a los hijos del fundador de Mango más dinero de la herencia
  3. La nueva campaña empieza con el aceite de oliva a la mitad de precio que en 2024, pero el doble que en 2021
  4. El tranquilo pueblo a tan solo 15 minutos de Santa Coloma de Gramenet: espectacular
  5. Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025: 'Hay demasiados escritores educados, el arte tiene que tener cierto afán de provocación
  6. Gonzalo Bernardos, economista, firme sobre el futuro de la vivienda: 'Vamos a ver a la gente viviendo en rulotes
  7. Claudia Goldin (Premio Nobel de Economía): 'Reducir la jornada laboral por ley no garantiza más igualdad
  8. Barcelona estrena un nuevo parque en torno a la masía de la Torre del Fang

Actitudes y hábitos que nos convierten en conductores molestos

Actitudes y hábitos que nos convierten en conductores molestos

Los rincones de Vic que están ya en la historia del cine y de la televisión

Los rincones de Vic que están ya en la historia del cine y de la televisión

DIRECTO | Cinco muertos en un bombardeo de Israel a las puertas de un café en el centro de Gaza

DIRECTO | Cinco muertos en un bombardeo de Israel a las puertas de un café en el centro de Gaza

Un Flick nunca visto con el clásico en el horizonte

Un Flick nunca visto con el clásico en el horizonte

¿Compromiso por la paz?

¿Compromiso por la paz?

El 'modus operandi' de los delincuentes para asaltar el Louvre en solo siete minutos: un soplete, un walkie-talkie y dos 'scooters'

El 'modus operandi' de los delincuentes para asaltar el Louvre en solo siete minutos: un soplete, un walkie-talkie y dos 'scooters'

La violencia de Hamás y las milicias financiadas por Israel enturbian el alto el fuego en Gaza

La violencia de Hamás y las milicias financiadas por Israel enturbian el alto el fuego en Gaza

El gobierno de Andalucía reclama a Montero que deje de "negociar privilegios" económicos para Catalunya

El gobierno de Andalucía reclama a Montero que deje de "negociar privilegios" económicos para Catalunya