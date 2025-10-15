El municipio más rico de Girona, según Hacienda, entra en el top 20 de Catalunya

En España, la desigualdad económica sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales.

Aunque el país ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, la distribución de la riqueza continúa siendo muy desigual. Los datos sobre renta y poder adquisitivo muestran una brecha significativa entre los sectores más favorecidos y aquellos que apenas logran cubrir sus necesidades básicas.

Según la Encuesta de condiciones de vida con datos de 2023, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 26% de la población española vive en riesgo de exclusión social y casi un 10% de la población llega a fin de mes con mucha dificultad, cifra que ha aumentado respecto a 2022.

Este aumento se debe, en parte, a la escalada de precios y la crisis energética, que afectaron especialmente a las familias más vulnerables.

Desigualdades entre comunidades autónomas

Es más, las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social más elevadas se dieron en Andalucía (37,5%), Canarias (33,8%) y Extremadura (32,8%).

En el lado contrario, País Vasco (15,5%) y Navarra (17,2%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social más bajas.

Incluso dentro de una misma comunidad autónoma o provincia, las desigualdades persisten entre zonas urbanas y rurales, o entre barrios de una misma ciudad.

El municipio de Girona

Estos datos también se ven reflejados en la última estadística que ha sacado a la luz la Agencia Tributaria, en el cual muestra el posicionamiento de los municipios mayores de 1.000 habitantes por Renta bruta media en 2023.

En Catalunya esta desigualdad también se nota en sus municipios: mientras que 19 de los 20 más ricos se encuentran en la provincia de Barcelona, solo uno se encuentra en Girona.

Se trata de Fornells de la Selva en la comarca del Gironès, que con una renta bruta media de 46.939 euros anuales ocupa la posición 18 en el listado autonómico.

Sin embargo, no ha conseguido entrar dentro de las 25 localidades más ricas a nivel nacional lideradas por Pozuelo de Alarcón, con más de 88.000 euros de renta.

Fornells de la Selva (Gironès, Girona). / Araceli Merino / Wikipedia

Los más ricos de Catalunya

Y es que Barcelona, con 37.532 euros de media, es la provincia con más poder adquisitivo de Catalunya y contiene los municipios más ricos de toda la comunidad autónoma.

El primero es Sant Just Desvern (Baix Llobregat) que, con una renta media de más de 67.000 euros por persona, repite como el municipio más rico de Catalunya por segundo año consecutivo y se posiciona como la tercera localidad con más renta a escala nacional.

Le sigue Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), que goza de una renta de 66.073 euros y se posiciona como el cuarto pueblo más rico de España. Y en tercer lugar se encuentra Matadepera (Vallès Occidental) con 65.536 euros anuales y el quinto municipio con más renta bruta del Estado.