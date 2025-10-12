La palabra extendida que usan mal muchos catalanes: no la acepta el diccionario

Lingüística
Los barbarismos en la lengua catalana se han ido extendiendo progresivamente entre sus hablantes en los últimos años.
Este fenómeno, presente tanto en el lenguaje oral como en el escrito, se manifiesta a través del uso de palabras o expresiones procedentes del castellano o de otras lenguas, que sustituyen a los términos propios del catalán.
No son correctas
Las causas de esta tendencia son diversas. Por un lado, la influencia constante del castellano en las redes sociales y el entorno urbano favorece la incorporación inconsciente de estos préstamos lingüísticos.
Por otro lado, la falta de conocimiento o de uso habitual de las formas normativas lleva a que muchos hablantes opten por las versiones más comunes o populares, aunque no sean correctas desde el punto de vista gramatical.
Evolución natural del lenguaje
Y es que el catalán va perdiendo fuerza entre los jóvenes: así lo ha reflejado la última Encuesta a la juventud de Catalunya, que indica que el grupo de hablantes más numeroso es el de los castellano parlantes (48,3%).
Es más, los datos muestran que solo uno de cada tres residentes en Catalunya tiene el catalán como lengua habitual. Además, el 30% lo tiene como lengua de identificación única, frente al 36,3% registrado en 2018.
Aun así, los barbarismos no deben interpretarse necesariamente como una pérdida de la lengua, sino como una muestra de la evolución natural del uso lingüístico en un contexto de contacto constante entre idiomas.
No recogida en el diccionario
No obstante, los especialistas en filología y las instituciones lingüísticas advierten de la importancia de preservar la pureza y la precisión del catalán, especialmente en ámbitos formales y educativos, donde el uso correcto contribuye a garantizar que la lengua siga viva.
Uno de los barbarismos más comunes entre los catalanes es la palabra ‘tio’ o ‘tiet’ para referirse al hermano del padre o la madre.
Aunque el Diccionari Normatiu Valencià lo acepte en la Comunitat Valenciana, lo cierto es que el Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (Diec) no lo recoge en su normativa.
Uso generalizado entre la población
Esta confusión se debe, sobre todo, a que la palabra ‘tia’ para nombrar a la hermana de alguno de los progenitores sí que está aceptada en el Diec.
En catalán, la palabra estándar es ‘oncle’, aunque es cierto que cada vez es menos usada. Además, para referirse al tío abuelo o tía abuela se utiliza el término ‘besoncle’ o ‘bestia’, y en ningún caso se acepta el calco lingüístico ‘oncle avi’ ni ‘tiet avi’.
No obstante, otros diccionarios como el Gran diccionari de la llengua catalana o el Diccionari descriptiu sí que aceptan ‘tiet’ por su uso generalizado entre la población. Es decir, es adecuado usarlo pero no es normativo.
