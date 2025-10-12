Excursión estelar a un paso de L'Hospitalet para disfrutar de la naturaleza

Actividad familiar
Siempre es buen momento para hacer alguna escapada fácil en familia. Sabemos que tampoco apetece irse muy lejos de casa, por lo que a tan solo 40 minutos en coche desde L'Hospitalet, traemos una excursión fácil y bonita para que los más pequeños de la casa puedan disfrutar de la naturaleza.
Los niños solamente necesitan estar rodeados de naturaleza para pasarlo bien, así que una ruta de unos 2 quilómetros y medio en forma circular es ideal para que puedan disfrutar y, sobre todo, cansarse. En el parque del Montnegre i el Corredor encontramos numerosas rutas de este tipo y con diferentes niveles de dificultad.
A 40 minutos de L'Hospitalet
Esta excursión que mencionamos se trata de la del Circuito inclusivo alrededor del Turó de Bell-lloc. Es una ruta perfecta para pasear y no suele estar muy concurrida, sale desde la masía de Can Bosch y el río Sot del Far. Cuenta con caminos de tierra y es un lugar donde nos encontraremos en un entorno natural al 100%, y además, con aparcamiento en el lugar.
Desde este punto podemos acceder también a otros sitios de interés del parque del Montnegre, como la visita a los dólmenes de Can Bosch y de Pedra Gentil o la excursión a la Creu de Rupit.
El parc del Montnegre i el Corredor
El parc del Montnegre i el Corredor es un parque natural situado en la provincia de Barcelona, entre las comarcas del Maresme y el Vallès Oriental. Su extensión aproximada es de 15.000 hectáreas y es un lugar ideal para acudir en familia o para una escapada rural con amigos, pues se encuentra muy cerca de las principales ciudades de la provincia y es un entorno en el que más del 95% de la superficie es forestal.
El parque además tiene un contenido histórico muy rico, ya que en su interior hay construcciones milenarias de dólmenes, como hemos mencionado antes. Se calcula que estas construcciones podrían tener más de 5.000 años y nunca se ha conseguido averiguar como llegaron hasta ahí. Sin duda, un argumento más para visitar el parque del Montnegre i el Corredor.
