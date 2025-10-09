Los municipios con el índice socioeconómico más alto y más bajo en Catalunya

Según Naciones Unidas (ONU), la desigualdad económica es el desequilibrio en la distribución de bienes, ingresos y recursos entre personas, sociedades o países. Es decir: mientras unos acumulan riquezas inimaginables, otros no tienen acceso ni a lo esencial.

Además, como indica la ONU, el golpe más fuerte en la lucha contra la pobreza llega con la pandemia del covid-19, ya que provocó un parón en la reducción de la pobreza mundial.

Esta desigualdad también se nota en España, según muestra el último Informe sobre la Desigualdad en España elaborado en 2024 por la Fundación Alternativas: el desequilibrio y pobreza en España son serios y se mantienen a lo largo del tiempo.

Diferencia abismal

Además, hay una notable correlación entre el tamaño del municipio y la renta neta media por hogar, y a la vez una mayor desigualdad de la renta conforme aumenta el número de habitantes.

Y es que, dentro de las grandes ciudades como Barcelona, también existen desigualdades económicas. Según la Oficina Municipal de Dades (OMD) perteneciente al Ayuntamiento de Barcelona, la diferencia entre el barrio de la capital catalana con la renta primaria de los hogares per cápita más alta y el de la renta más baja es de 50.291,6 euros.

Concretamente, Tres Torres tiene la renta per cápita más alta, donde ingresan 61.972,7 euros anuales. Por contra, Ciutat Meridiana agrupa menos ingresos, 11.681,1 euros anuales.

Índice socioeconómico territorial

Además, el indicador recoge en una cifra datos del 2022 de los ámbitos laboral, educativo, de inmigración y de renta.

Según muestra, hay 10 barrios con un índice socioeconómico territorial (IST) que supera la media catalana en más de 20 puntos porcentuales, entre los cuales destacan las Tres Torres (134,3), Sant Gervasi-Galvany (130,1), Sarriá (129,0), Sant Gervasi-la Bonanova (128,8) y Pedralbes (128,4) como los más ricos.

En el otro extremo, los barrios de Barcelona con un índice más bajo son Ciutat Meridiana (66,5), la Trinitat Vella (74,5) y Torre Baró (75,8).

Diferencias entre municipios

En cuanto a los municipios catalanes, el Idescat señala que Matadepera (Vallès Occidental, Barcelona) es la población con el índice socioeconómico más alto de Catalunya, con un 130. A esta le siguen Castellolí (Anoia, Barcelona) (125,5), y Tiana (Maresme, Barcelona) (124,6).

Por contra, al final de la lista se sitúan tres municipios de Lleida y Girona: Barbens (Pla d'Urgell, Lleida) (54,4), y los gerundenses Salt (Gironès) (59,9) y Sant Pere Pescador (Alt Empordà) (65,6).