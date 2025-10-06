El nombre de niña que causa furor en Catalunya y su curioso doble significado

Ser madres o padres es, para muchas personas, una de las experiencias más deseadas de su vida. Más allá de la idea tradicional de formar una familia, la paternidad y la maternidad se entienden hoy también como un proyecto personal, compartido o individual, que despierta ilusión y esperanza.

La llegada de un hijo o hija supone un cambio radical en las rutinas, pero también un motivo de felicidad y un impulso para construir nuevos vínculos.

Nombres en desuso

Durante estos nueve meses de espera, incluso elegir el nombre puede convertirse en un auténtico debate entre quienes prefieren algo clásico y quienes apuestan por la originalidad.

También entran en juego los gustos familiares, las referencias culturales o, incluso, la sonoridad de cada opción, lo que da lugar a conversaciones interminables en las que, a veces, cuesta llegar a un entendimiento.

Y es que este largo proceso también sigue las tendencias actuales: allá por los años 50, los nombres más populares en Catalunya eran Antonio, José o Jorge, designaciones que ahora apenas se ponen a los recién nacidos.

A las niñas, en cambio, se les acostumbraba a poner nombres de vírgenes como inspiración, entre ellos Montserrat, Teresa o María, un nombre presente en los registros de cada década.

La estrella más luminosa

Actualmente, han aparecido otros nombres que ganan terreno en Catalunya y se posicionan en el ranking de los más usados. Uno de ellos es el nombre de Vega, que se ha convertido en una de las elecciones más comunes para nombre de niña en los últimos años.

Etimológicamente, 'Vega' proviene de 'vaica', una palabra prerromana que significa llanura o terreno fértil. Y el diccionario de la RAE la define como un "terreno bajo, llano y fértil, regado generalmente por un río o un canal".

La festividad de la Virgen de la Vega se celebra el 8 de septiembre, día que la Iglesia católica ha fijado como el del nacimiento de la Virgen María.

Vírgenes encontradas

Ese día se conoce también como el día de las Vírgenes encontradas, es decir, imágenes de vírgenes halladas "por casualidad por un animal o por un pastor. El hecho de ser halladas presupone que se habían perdido o habían sido escondidas. Esto se dio mucho en la Edad Media en España para protegerlas de la dominación musulmana, también durante las guerras napoleónicas y, en menor medida, durante la Guerra Civil", según detalla en su página web el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En este caso, pues, se cree que la talla de la Virgen de la Vega se encontró cerca de un río y, en el caso de la ciudad de Salamanca, donde es la patrona, del río Tormes que rodea la ciudad.

La Virgen de la Vega es, además de Salamanca, patrona de Villoria (también en Salamanca), Haro (La Rioja) y Alcalá de la Selva (Teruel).

La estrella más importante después del sol

Vega es también el nombre de la estrella más luminosa de la constelación de Lyra, situada a 25 años luz del Sistema Solar y una de las tres que forman el llamado triángulo de verano.

Además, se conoce como la estrella más importante del cielo después del sol, de modo que, al elegirlo para una hija, se asocia con la idea de una niña destinada a brillar con luz propia.

Asimismo, en Catalunya existe la expresión ‘fer una vega’, que hace referencia a ir al campo para divertirse o disfrutar de una comida al aire libre.

Popularidad en aumento

La popularidad del nombre en Catalunya ha ido creciendo a lo largo de los años: en 2023, el nombre se puso a 118 recién nacidas y en 2024, según datos del Idescat, 180 niñas fueron llamadas así, lo que supone una frecuencia de 3,35 por cada mil nacimientos.

Por tanto, en solo un año la denominación ha ganado 62 registros y ha escalado de la posición 69 a la 45 de los nombres de niña más puestos en Catalunya, por lo que es muy probable que el año en curso continúe subiendo.