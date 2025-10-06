Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recién nacidos

El nombre de niña que causa furor en Catalunya y su curioso doble significado

En solo un año la denominación ha escalado 24 posiciones en el ránking

Este es el nombre de moda en Catalunya que apenas se oye en el resto de España

Recién nacido.

Recién nacido. / Pixabay

Patricia López Avilés

Vega S. Sánchez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ser madres o padres es, para muchas personas, una de las experiencias más deseadas de su vida. Más allá de la idea tradicional de formar una familia, la paternidad y la maternidad se entienden hoy también como un proyecto personal, compartido o individual, que despierta ilusión y esperanza

La llegada de un hijo o hija supone un cambio radical en las rutinas, pero también un motivo de felicidad y un impulso para construir nuevos vínculos.

Nombres en desuso

Durante estos nueve meses de espera, incluso elegir el nombre puede convertirse en un auténtico debate entre quienes prefieren algo clásico y quienes apuestan por la originalidad

También entran en juego los gustos familiares, las referencias culturales o, incluso, la sonoridad de cada opción, lo que da lugar a conversaciones interminables en las que, a veces, cuesta llegar a un entendimiento.

Y es que este largo proceso también sigue las tendencias actuales: allá por los años 50, los nombres más populares en Catalunya eran Antonio, José o Jorge, designaciones que ahora apenas se ponen a los recién nacidos.

A las niñas, en cambio, se les acostumbraba a poner nombres de vírgenes como inspiración, entre ellos Montserrat, Teresa o María, un nombre presente en los registros de cada década.

La estrella más luminosa

Actualmente, han aparecido otros nombres que ganan terreno en Catalunya y se posicionan en el ranking de los más usados. Uno de ellos es el nombre de Vega, que se ha convertido en una de las elecciones más comunes para nombre de niña en los últimos años.

Etimológicamente, 'Vega' proviene de 'vaica', una palabra prerromana que significa llanura o terreno fértil. Y el diccionario de la RAE la define como un "terreno bajo, llano y fértil, regado generalmente por un río o un canal".

La festividad de la Virgen de la Vega se celebra el 8 de septiembre, día que la Iglesia católica ha fijado como el del nacimiento de la Virgen María.

Vírgenes encontradas

Ese día se conoce también como el día de las Vírgenes encontradas, es decir, imágenes de vírgenes halladas "por casualidad por un animal o por un pastor. El hecho de ser halladas presupone que se habían perdido o habían sido escondidas. Esto se dio mucho en la Edad Media en España para protegerlas de la dominación musulmana, también durante las guerras napoleónicas y, en menor medida, durante la Guerra Civil", según detalla en su página web el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En este caso, pues, se cree que la talla de la Virgen de la Vega se encontró cerca de un río y, en el caso de la ciudad de Salamanca, donde es la patrona, del río Tormes que rodea la ciudad.

La Virgen de la Vega es, además de Salamanca, patrona de Villoria (también en Salamanca), Haro (La Rioja) y Alcalá de la Selva (Teruel).

La estrella más importante después del sol

Vega es también el nombre de la estrella más luminosa de la constelación de Lyra, situada a 25 años luz del Sistema Solar y una de las tres que forman el llamado triángulo de verano.

Además, se conoce como la estrella más importante del cielo después del sol, de modo que, al elegirlo para una hija, se asocia con la idea de una niña destinada a brillar con luz propia.

Asimismo, en Catalunya existe la expresión ‘fer una vega’, que hace referencia a ir al campo para divertirse o disfrutar de una comida al aire libre. 

Popularidad en aumento

La popularidad del nombre en Catalunya ha ido creciendo a lo largo de los años: en 2023, el nombre se puso a 118 recién nacidas y en 2024, según datos del Idescat, 180 niñas fueron llamadas así, lo que supone una frecuencia de 3,35 por cada mil nacimientos.

Por tanto, en solo un año la denominación ha ganado 62 registros y ha escalado de la posición 69 a la 45 de los nombres de niña más puestos en Catalunya, por lo que es muy probable que el año en curso continúe subiendo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
  2. Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
  3. ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
  4. El empresario al que recomendó Begoña reacciona ante el informe de Hacienda: Valorativo y desoye lo que declararon empresas competidoras
  5. Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona y una veintena de activistas españoles llegan a Barajas
  6. El día en que Marc Márquez, con 9 años, enseñó a pilotar a Tito Rabat, con 13
  7. ¿Otro portazo a Catalunya?
  8. La Fiscalía cerca a las ZBE catalanas ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos

El 87% de las sanciones en Catalunya por distracción al volante son por usar el teléfono móvil

El 87% de las sanciones en Catalunya por distracción al volante son por usar el teléfono móvil

Las cámaras de comercio de Aragón se fijan en la de Tarragona para la organización de misiones internacionales

Las cámaras de comercio de Aragón se fijan en la de Tarragona para la organización de misiones internacionales

La Bolsa francesa sufre recortes y la prima de riesgo se dispara tras la inesperada dimisión del primer ministro Lecornu

La Bolsa francesa sufre recortes y la prima de riesgo se dispara tras la inesperada dimisión del primer ministro Lecornu

Un hombre deja 10 euros en su cuenta durante 20 años y esto es lo que le queda

Un hombre deja 10 euros en su cuenta durante 20 años y esto es lo que le queda

La nueva señal de la DGT por la que se multará con 200 euros y 4 puntos en el carnet

La nueva señal de la DGT por la que se multará con 200 euros y 4 puntos en el carnet

Qué es Amazon Haul, la nueva tienda 'low cost' de la compañía que nace para competir con Temu, Aliexpress o Shein

Qué es Amazon Haul, la nueva tienda 'low cost' de la compañía que nace para competir con Temu, Aliexpress o Shein

Dos españoles viajan a Marruecos y se encuentran en el hotel toallas de la Junta de Andalucía y Extremadura: ¿por qué han acabado ahí?

Dos españoles viajan a Marruecos y se encuentran en el hotel toallas de la Junta de Andalucía y Extremadura: ¿por qué han acabado ahí?

El juez Puente vuelve a citar a Ábalos y Koldo tras el informe de la UCO que señala pagos del PSOE

El juez Puente vuelve a citar a Ábalos y Koldo tras el informe de la UCO que señala pagos del PSOE