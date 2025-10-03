Educación
El pueblo de más de 500 habitantes de Catalunya con menos vecinos sin estudios postobligatorios está en la Cerdanya
Dos municipios de la comarca destacan positivamente en el «Índice socioeconómico territorial. 2022» publicado este lunes por el Idescat
Pau Brunet / ACN
Con una población de 531 personas, según el Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat), Fontanals de Cerdanya es el municipio de más de 500 habitantes de todo el país donde los vecinos tienen más estudios postobligatorios: solo un 1,1% de ellos no los tienen. Así queda reflejado en el informe 'Índice socioeconómico territorial. 2022', que el propio Idescat ha publicado este lunes.
Si Fontanals de Cerdanya es la cara, La Jonquera (Alt Empordà) es la cruz. En este municipio, un 57,6% de los habitantes no tienen estudios postobligatorios.
El estudio del Idescat corona a Matadepera (Vallès Occidental) como el municipio de más de 500 habitantes con el índice socioeconómico territorial (IST) más alto del país (130), seguido por Castellolí, en la Anoia (125,5), y Tiana, en el Maresme (124,6). Este índice, con una media en Cataluña de 100, concentra en un solo valor la información de varios indicadores como el porcentaje de población ocupada entre los 20 y los 64 años; el peso de los trabajadores de baja cualificación; el porcentaje de personas con estudios bajos; o los extranjeros de países de renta baja o media.
En este último indicador, otro municipio de la Cerdanya lidera el ranking: se trata de Guils (568 habitantes), con menos del 1% de los extranjeros del municipio procedentes de países de renta baja o media.
