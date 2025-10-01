Malas noticias para los catalanes: adiós a los próximos tres festivos nacionales

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calendario 2025.

Calendario 2025. / ARCHIVO

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Tras un mes de septiembre de vuelta a la rutina, muchos catalanes ya esperan con ansias el próximo puente para poder tomarse un respiro

Y es que los beneficios de los puentes festivos son diversos: impulsan el turismo y la economía local, mejoran el estado de ánimo y la salud mental de los trabajadores y fomentan la conexión social y familiar, ya que permiten más tiempo de calidad con los seres queridos.

Los puentes a mitad de año suponen una vía de escape cuando nos encontramos sumidos en la rutina diaria y aportan alegría independientemente de la estación del año en la cual se celebran. 

Festivo nacional no sustituible

Los barceloneses han podido tomarse hace poco un respiro extra gracias a las Festes de La Mercè, aunque el hecho de que el festivo cayera en mitad de la semana, en miércoles, imposibilitó poder disfrutar de un puente festivo.

Y es por eso por lo que tanto los que han podido disfrutar de esa festividad como el resto de catalanes tienen la vista puesta en el próximo festivo que se podrá disfrutar en Catalunya. 

La respuesta, en principio, no es muy positiva: el próximo festivo es el 12 de octubre, día en que se celebra el Día de la Hispanidad, pero cae en domingo.

Tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 12 de octubre se considera un festivo nacional no sustituible y, por tanto, es fiesta en todas las comunidades autónomas, sin excepción.

Cae en domingo

Sin embargo, este año cae en domingo y es un día festivo que se pierde, salvo en aquellas comunidades en las que han decidido trasladar el festivo al lunes siguiente, es decir, al día 13: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura. Por tanto, ni Catalunya, ni Baleares, ni la Comunitat Valenciana están en ese listado

Asimismo, las malas noticias continúan: tanto el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos) como el 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), caen en sábado y no son festivos recuperables.

Para encontrar el próximo festivo nacional que se celebre en día laborable hay que esperar al lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Además, al caer en el primer día de la semana, se puede aprovechar para organizar alguna escapada y así disfrutar del puente.

Días festivos restantes

Estos son los días festivos que quedan en Catalunya antes de que acabe el año:

  • 12 de octubre, domingo: Día de la Hispanidad.
  • 1 de noviembre, sábado: Todos los Santos.
  • 6 de diciembre, sábado: Día de la Constitución.
  • 8 de diciembre, lunes: Día de la Inmaculada Concepción.
  • 25 de diciembre, jueves: Navidad.
  • 26 de diciembre, viernes: Sant Esteve.

