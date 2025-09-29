Así puedes modificar tu jornada laboral si hay alerta meteorológica, según Trabajo

La dana que sacudió Valencia en octubre de 2024 dejó imágenes inquietantes de empleados trabajando a pesar del mal temporal.

Temporales tan virulentos como el de entonces no son los últimos fenómenos meteorológicos violentos que ocurrirán en nuestro país. El cambio climático es un hecho y los episodios atmosféricos, como los casos de calor extremo o las alertas rojas por lluvia son y serán cada vez más habituales.

Para evitar poner en riesgo innecesariamente a los trabajadores y tras lo sucedido en la Comunitat Valenciana, el Ministerio de Trabajo aprobó en noviembre el permiso laboral por riesgo climático. Se trata de una baja retribuida para no asistir al trabajo en casos de fenómenos meteorológicos adversos.

Hasta cuatro días de permiso

Esta normativa, recogida en el Real Decreto-ley 8/2024, modifica el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores y busca proteger la integridad de los empleados ante restricciones de movilidad o situaciones de riesgo extremo.

Según el nuevo artículo 37.3.g, el permiso cubre hasta cuatro días retribuidos en los que las autoridades competentes impiden o desaconsejan acudir al centro de trabajo. Es importante destacar que las jornadas no son recuperables y no se tienen que devolver esas horas trabajadas; es decir, permite no acudir al trabajo con sueldo completo y cotizaciones intactas.

En los casos en que las tareas puedan realizarse a distancia, la empresa podrá pedir que se teletrabaje, siempre y cuando se garantice la provisión de los medios tecnológicos adecuados.

Borrasca Gabrielle

Una vez transcurridos los cuatro días, el permiso se podrá prolongar si persisten las circunstancias meteorológicas que lo ocasionaron.

Ahora, tras el fuerte temporal registrado en España debido a la borrasca Gabrielle -en zonas como Tarragona y en la Comunitat Valenciana-, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo valenciana, a través de la Dirección General de Trabajo dependiente del ministerio, ha recordado a todos los ciudadanos que es posible acogerse a este derecho para evitar desplazamientos innecesarios.

‼️Medidas ante fenómenos climatológicos adversos:



🔹4 días de permisos retribuidos por imposibilidad de acudir al trabajo



🔹Si es necesario más días las empresas podrán optar por un ERTE de fuerza mayor



🧾No se podrán sufrir consecuencias por la adopción de estas medidas pic.twitter.com/9P6YIaZr41 — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) September 29, 2025

Además, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz ha emitido un comunicado a través de la red social Bluesky recordando también este derecho ciudadano:

“Os recuerdo que cuando se emite una alerta naranja o roja tienes derecho a reducir o modificar tu jornada. Además, tienes 4 días de permisos retribuidos por imposibilidad de acudir al centro de trabajo”, comenta.

‼️Varias zonas del país están en alerta por clima adverso. Os recuerdo que cuando se emite una alerta naranja o roja tienes derecho a reducir o modificar tu jornada. Además, tienes 4 días de permisos retribuidos por imposibilidad de acudir al centro de trabajo. — Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 28 de septiembre de 2025, 14:21

Agilizar los Ertes

No obstante, la ampliación sí que podrá ir acompañada de la suspensión temporal del contrato o la reducción de jornada, pero no quiere decir que te despidan.

El Real Decreto-ley también modifica el artículo 47.6 del Estatuto para agilizar la aplicación de Erte por fuerza mayor cuando persista la imposibilidad de trabajar presencialmente tras los primeros cuatro días de permiso.

Finalmente, se incorpora un nuevo apartado (4.e) al artículo 64, que obliga a las empresas a informar a los representantes de los trabajadores sobre las medidas previstas ante alertas meteorológicas.

¿Cómo solicitar el permiso?

Para hacer uso del permiso, en primer lugar se debe notificar a la empresa. Es necesario que se comunique con antelación y de manera justificada. Para ello, la compañía puede solicitar avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), así como informes, recomendaciones de Protecció Civil o cualquier otra entidad.

A esta normativa se suma la obligatoriedad de incluir en todos los convenios colectivos protocolos de actuación en caso de fenómenos meteorológicos peligrosos como fuertes rachas de viento o temporales de lluvias.