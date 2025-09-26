El pueblo catalán con encanto que da nombre a una estación de metro de Barcelona

Un siglo después de su inauguración, el metro de Barcelona recibe una media de 1,6 millones de viajeros cada día laborable. El transporte, que empezó a circular el 30 de diciembre de 1924 con la ruta de Plaça Catalunya a Lesseps, acoge decenas de historias y curiosidades desconocidas por muchos.

La línea 1 -que va de Fondo a Hospital de Bellvitge-, es la que tiene más paradas de toda Barcelona y, actualmente, cuenta con un total de 30 estaciones.

La también conocida como la línea roja pasa por los lugares más céntricos y turísticos de Barcelona, como Plaça Catalunya, Plaça Espanya o Arc de Triomf.

Un pequeño núcleo medieval

Además, encierra algunas historias de lo más curiosas: detrás del nombre de la estación de Rocafort se esconde un pequeño núcleo medieval situado en la comarca de l'Urgell (Lleida), Rocafort de Vallbona.

Con apenas 130 habitantes, es uno de esos rincones que parecen haberse detenido en el tiempo. El silencio que envuelve sus calles estrechas y tranquilas transporta a otra época, lejos del bullicio de las ciudades.

El pueblo se alza sobre una roca calcárea que le da nombre y ofrece unas vistas privilegiadas del valle del río Corb, en plena comarca del Urgell, donde la vida rural aún conserva su esencia más auténtica.

La piedra, la gran protagonista

Sus casas de piedra, dispuestas en torno a la iglesia parroquial y a los restos de antiguas construcciones medievales, reflejan la larga historia de este pequeño núcleo, estrechamente vinculado al cercano monasterio cisterciense de Vallbona de les Monges.

El entorno, marcado por campos de viñedos, almendros y olivares, dibuja un paisaje sereno que invita al paseo y a la contemplación.

Rocafort de Vallbona es un claro ejemplo del patrimonio cultural y natural que aún pervive en las pequeñas localidades del interior de Catalunya. La piedra, protagonista indiscutible, da forma a muros, escaleras, arcos e incluso a los cimientos del antiguo castillo medieval, hoy integrado entre edificaciones posteriores.

El corazón del pueblo

Las murallas, los portales de acceso y la iglesia parroquial son testigos de los siglos de historia que guarda este núcleo, del que existen registros documentados desde el año 1173.

Al recorrer sus calles, se descubren las huellas de ese pasado: en el centro del pueblo sobresale la iglesia de la Transfiguració del Senyor, construida en el siglo XIX sobre un templo.

Aunque cuenta con una sola nave y un campanario, es el corazón del pueblo y el punto de encuentro de los vecinos, que aún se reúnen para no perder la esencia de la localidad.

El pueblo está rodeado de campos de cultivo donde predominan los cereales, los almendros y las viñas, que forman parte de la Denominación de Origen (DO) Costers del Segre.

Este entorno paisajístico es ideal para los que buscan naturaleza en Catalunya o desean practicar senderismo o rutas con bicicleta en caminos que ofrecen vistas abiertas a la Vall del Corb.