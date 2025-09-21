El manual del buen boletaire: 26 consejos imprescindibles para respetar el bosque

La Penya Boletaire de Berga ha publicado en el programa de mano del Concurs de Boletaires un manual con 26 consejos para ir a buscar setas con respeto. El Berguedà es tierra de setas y en otoño hay gran afluencia de gente en los bosques, por eso es necesario recordar las buenas prácticas y la sensibilidad hacia el medio natural.

Recordemos la prohibición de hacer fuego. Respetemos el bosque con civismo y cariño. No ensuciemos el bosque y llevémonos la basura a casa o dejémosla en los contenedores del pueblo más cercano, separando y arrojándola en el contenedor adecuado (papel, plástico, orgánica o desechos). No llevemos envases de vidrio al bosque. Pensemos que en caso de romperse, el efecto lupa puede causar un incendio. Si fumamos, asegurémonos de que las colillas queden bien apagadas y no las dejemos en el bosque. Un buen boletaire es aquel que no deja rastro de su paso por el bosque. Para encontrar setas, no hace falta arañar ni arrancar la hierba. Si las hay, con solo palpar el suelo ya las notaremos. Es aconsejable recoger las setas con navaja y dejar el tallo en el suelo. Debemos saber diferenciar las setas comestibles de las que no lo son y, sobre todo, reconocer las que son peligrosamente tóxicas. Si dudamos, no debemos coger ninguna seta que no seamos capaces de identificar. Si encontramos setas no comestibles o gastronómicamente poco interesantes no hace falta estropearlas ni jugar con ellas, sencillamente se dejan donde están. Pensemos que el coche es un medio para acercarnos al bosque y no para devastarlo. Utilicemos correctamente las pistas forestales principales y no circulemos por los bosques o campos a través con vehículos motorizados, ni tampoco por los caminos afectados por la ley de acceso al medio natural. Debemos respetar las vallas de los prados donde pasta el ganado y no meternos en campos cultivados. Si es necesario abrir alguna valla, una vez hayamos pasado, la volvemos a cerrar. Nunca, bajo ningún concepto, nos acercaremos ni molestaremos al ganado ya que no sabemos cómo puede reaccionar. Seamos respetuosos alrededor de las casas habitadas, ya que podemos molestar. No podemos aparcar dentro de los prados o lugares donde se pueda estropear el alimento de los animales. Si queremos atajar, no podemos atravesar los campos o los prados porque se dañan cosechas y pastos. Debemos dejar las pistas o caminos libres, ya que son muy necesarios para el desarrollo del trabajo cotidiano de muchas personas que viven y trabajan en el bosque. Recordemos que es recomendable la utilización de cestas de mimbre, ya que las esporas de las setas que hemos recogido volverán a caer en el bosque. No utilicemos nunca bolsas de plástico ni cubos. Los recolectores de setas son personas que siempre están dispuestas a ayudar ante una duda o cualquier imprevisto. Sigamos sus consejos. Sigamos los consejos y explicaciones de la Asociación Catalana de Micología, ya que nos pueden ayudar a conocer las diferentes especies de setas y, sobre todo, cuáles debemos recoger y cuáles no. Es muy necesario seguir todas las normas y consejos de los Departamentos de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería de la Generalitat, ya sea por escrito o de palabra, a través de los agentes forestales. No cojamos leña del bosque que ya esté cortada y preparada. Lo más normal es que ya tenga un propietario que ha hecho un esfuerzo. Nosotros no tenemos ningún derecho a llevárnosla. Cuando entremos en el bosque, debemos buscar un punto de referencia para orientarnos si nos perdemos. En caso de niebla, quedémonos quietos. Tarde o temprano se levantará y encontraremos nuestro punto de referencia. En caso de accidente o desorientación, llamar al 112.