La niebla y las malas condiciones obligan a rescatar a un grupo de jóvenes en el Pirineo catalán

Un grupo de siete excursionistas ha sido rescatado este domingo por la tarde en la zona de la montaña del Balandrau (Ripollès, Girona), después de quedar atrapados por las malas condiciones meteorológicas.

Esta montaña, situada en el Pirineo catalán, es muy conocida por los amantes del senderismo, pero también es un sitio donde se producen cambios bruscos de tiempo que pueden provocar que la ruta se convierta en peligrosa si no se toman las precauciones necesarias.

Los Bombersde la Generalitat recibieron el aviso sobre las 17:15 horas, cuando el propio grupo de jóvenes, que habían salido a hacer una ruta por la montaña, alertaron de que no podían continuar, debido a la poca visibilidad por la niebla y a la dificultad para orientarse en medio de un camino con riesgos altos de sufrir un accidente.

Movilización especial

Debido a esta situación, se avisó a la unidad de Grupo de Actuaciones Especiales (Grae), que se desplazó en helicóptero hasta el lugar donde se encontraba el grupo de excursionistas.

Ahir (avís 17.16h) vam rescatar, al Balandrau, un grup de 7 joves que hi havien anat a fer una ruta. La boira i les adverses condicions meteorològiques dificultaven l'activitat.



Hi vam activar la unitat #GRAE que, amb helicòpter, va realitzar l'extracció dels joves. pic.twitter.com/wRAq4i04NH — Bombers (@bomberscat) September 15, 2025

Aunque, la operación no fue fácil por las adversas condiciones meteorológicas, el equipo de rescate pudo localizar a los jóvenes y llevar a cabo su salvamento con cuidado. Además, según explica Bombers en su cuenta de X, ningún excursionista resultó herido.

Informarse de la previsión meteorológica

Cabe recordar que en cada salida a la montaña es necesario informarse sobre el tiempo que va a hacer, llevar el equipo adecuado para evitar situaciones de riesgo -como la ocurrida este domingo- y, en caso de duda, no realizar la excursión.

También conviene avisar a familiares o amigos del recorrido y el tiempo aproximado que se va a tardar en realizarlo, puesto que cuanto antes se alerte a las autoridades de un presunto problema, más probable será realizar el rescate con éxito.