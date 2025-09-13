Calendario 'boletaire' 2025: Las ferias y fiestas imprescindibles de Catalunya

La temporada de 'bolets' 2025/26 promete alegría. En los bosques de montaña del Berguedà, la primera aparición de rovellones tuvo lugar la primera semana de agosto y algunos 'boletaires' ya pudieron llenar la cesta mientras la mayoría de los catalanes todavía tomaban el sol en la playa. Lo habitual, sin embargo, es esperar hasta finales de agosto o principios de septiembre, cuando arranca el calendario de 'bolets' que, repleto de ferias y fiestas dedicadas al hongo, se prolongará hasta finales de noviembre.

Mercat del Bolet de Cal Rosal

Parada del Mercat del Bolet de Cal Rosal, el año pasado / Anna Costa

La apertura del Mercat del Bolet de Cal Rosal (Olvan, Berguedà) es el pistoletazo de salida oficial de la temporada. Este 2025, la fecha elegida fue el pasado 10 de septiembre y estará abierto todos los días durante dos meses. Con puestos fijos de bolets y otros productos alimentarios, la antigua colonia textil es un punto de parada obligado para cualquier excursión al Berguedà. El Ayuntamiento completará la programación de otoño con la Festeta de la Cervesa (sábado 20 de septiembre), la Festa del Bolet (18 y 19 de octubre) y el Mercat de Productors de Tardor (26 de octubre).

Festa del Bolet de Setcases

¿Ya tienes el 'cistell' listo? La primera cita festiva es la próxima semana, el 20 y 21 de septiembre, con la celebración de la 33ª Festa del Bolet de Setcases (Ripollès). Además de un mercado de artesanos, los organizadores invitan a hacer una salida al bosque y contribuir a una exposición de especies. La selección y clasificación estará a cargo de la Societat Catalana de Micologia. Actividades infantiles, animación, música y conferencias completan el programa.

Fira del Bolet i el Boletaire de la Pobla de Lillet

Durante tres días, del 26 al 28 de septiembre, la Pobla de Lillet (Berguedà) será el epicentro del mundo micológico con la 35ª edición de la Fira del Bolet i el Boletaire. Entre las propuestas destacan los concursos de cocina y una clase magistral el sábado; y el domingo, la actuación de los Castellers de Berga y de los Castellers de Caldes de Montbui, un vermut musical con Núria Grima y un almuerzo popular, además del habitual concurso de boletaires.

Berga Bolet i Festa del Bolet

Marca el 4 y 5 de octubre en el calendario. El primero de los dos días se celebrará el Berga Bolet, un gran mercado micológico en las calles de la capital del Berguedà, y el concurso de tapas con bolets. Y al día siguiente tendrá lugar la fiesta y el concurso más populares, que organiza la Penya Boletaire de Berga en el Pla de Puigventós, en Castellar del Riu.

SolsoTerra

Solsona es capital boletaire y así lo reivindica cada tercer fin de semana de octubre (este año, los días 18 y 19) la feria SolsoTerra, la Fira de la Terra del Solsonès. La Plaça Major será el epicentro con puestos de bolets y artesanos, y los paradistas llenarán las calles del entorno, mientras que en la Plaça de les Moreres tendrá lugar el Solsbirra Fest, el festival de la cerveza artesanal de Solsona.

Fira Llenega de Cardona

La agenda boletaire en la Catalunya central la cerrará la Fira de la Llenega de Cardona, el domingo 26 de octubre. El espacio gastronómico, con degustación de platos cocinados con bolets y cata de vinos, se completará con los puestos de artesanía y del comercio local que se instalarán en el centro histórico.

Todas les citas del calendario 'boletaire' 2025

Más de 20 ferias y fiestas conforman el calendario del 'bolet' en Catalunya:

Mercat del Bolet de Cal Rosal, Olvan - A partir del 10 de setembre i fins a mig novembre

Fira del bolet de Setcases - 20 i 21 de setembre

Fira del Bolet i del Boletaire de La Pobla de Lillet - 26, 27 i 28 setembre

Berga Bolet - 4 d’octubre

Concurs Boletaire de la Penya Boletaire de Berga al Pla de Puigventós - 5 d'octubre

Festa del Bolet de Ribes de Freser - 11 i 12 d’octubre

Fira del Bolet de Llagostera - 12 d’octubre

Festa del Bolet de Seva - 12 d’octubre

Fira SolsoTerra de Solsona - 18 i 19 d’octubre

Festa del Bolet de Guardiola de Berguedà - 18 i 19 d’octubre

Fira del Bolet de Cantonigròs - 18 i 19 d’octubre

Festa del Bolet de Calella - 18 d’octubre

Fira del Bolet d'Albanyà - 19 d’octubre

Fira de la Llenega de Cardona - 26 d’octubre

Fira i Festa de Muntanya. Fira del Rovelló i Aplec d'Escalada de Coll de Nargó - 25 i 26 d'octubre

Fira del Bolet Boletus d'Isona– 24, 25 i 26 d'octubre

Fira del Bolet i la Natura de Vilassar de Dalt - 26 d'octubre

Fira de Tardor i Festa del Flabiol d'Arbúcies - 8 i 9 de novembre

Por confirmar fechas: