La feria medieval que no te puedes perder este fin de semana en Catalunya

Una feria medieval siempre es un buen plan de fin de semana. Ya sea con familiares o amigos, este tipo de ferias se convierten en una experiencia inmersiva. Puestos de artesanía, espectáculos de música en vivo y teatro a pie de calle que prometen transportarte a otra era.

Este fin de semana se celebra uno de las ferias medievales más emblemáticas de Catalunya, la 33a edición de Terra de Trobadors en Castelló d’Empúries. Más de 200 actividades del 12 al 14 de septiembre - coronadas con una gran cena medieval -, que movilizan a unas 700 personas entre entidades, compañías, paradistas y organización.

Rigor histórico

Uno de los rasgos característicos que hacen especial Terra de Trobadors, además de la implicación de los vecinos, es el rigor histórico de la feria. En los últimos años, la fiesta se nutre de una investigación histórica becada por el ayuntamiento. El trabajo del historiador Carles Vela Aulesa ha permitido recuperar nombres de cabezas de familia, oficios, detalles del gobierno municipal y de la gestión de los impuestos a mediados del siglo XV.

Toda esta documentación histórica se ha traslado al programa de actividades para que sea fiel a la época y atractivo para el público.

La edición de este año está dedicada al fogamiento de 1496, el primer censo que se hizo en el condado de Empúries. Además, por primera vez, el festival deja el foco en la casa condal para centrarse en el pueblo.

El mercado medieval contará con más de 70 puestos repartidos por las calles del casco antiguo, repleto de comerciantes de todo tipo. Artesanos del cuero, vidrio, hierro, ropa de época... Además, no se paga con euros, sino con una moneda medieval que se consigue en bancos instalados en el centro.

El corazón del festival es su mercado medieval, que este año contará con más de 70 puestos repartidos por las calles del casco antiguo. Allí se pueden encontrar artesanos que trabajan cuero, vidrio, cerámica o hierro, además de comerciantes que venden productos locales, ropa de época y utensilios inspirados en el medievo.

Una cena medieval

El viernes se produce uno de los actos más esperados: El Sopar Comtal. Una tradicional cena medieval en el Patio del Palau dels Comtes (30 €) en donde es obligatorio vestir con la estética correspondiente a los siglos XIII, XIV o XV, recreando los banquetes de la época.

A lo largo de las jornadas de sábado y domingo, que empiezan a las 10 horas, se puede disfrutar de todo tipo de actividades: pasacalles, representaciones teatrales y talleres y actividades infantiles; también visitas guiadas, conferencias históricas y exposiciones. El sábado se cierra la jornada con un espectáculo de fuego y el domingo, después de disfrutar con trovadores y juglares, se cierra la feria con el espectáculo de clausura.