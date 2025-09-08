Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación en Catalunya

¿Cuándo caducan los vales escolares del curso 2025/2026?

El Govern reparte 60 euros por alumno divididos en dos cheques de 30 euros

Catalunya empezará el curso escolar 2025-2026 el lunes 8 de septiembre en infantil, primaria y ESO

MULTIMEDIA: Los cinco retos del curso escolar 2025-2026

Libretas y mochilas a la venta en una tienda para este curso escolar 2025-2026.

Libretas y mochilas a la venta en una tienda para este curso escolar 2025-2026. / Mar Armenteros

Neus Castellet

Todos los alumnos de primaria y secundaria que en el curso 2025-2026 estén inscritos en un centro educativo de Catalunya "sostenido con fondos públicos" [es decir, en una escuela pública o concertada] recibirá dos vales de 30 euros que podrá canjear por material escolar, libros, diccionarios, calculadoras, mochilas o juegos educativos.

Los escolares podrán comprar ese material hasta el próximo 30 de noviembre con los vales en las tiendas y establecimientos adheridos hasta el próximo 30 de noviembre.

Material del propio centro escolar

Además, los vales también se pueden ceder a los centros educativos para la compra conjunta de material escolar. Es decir, para aquellos casos en los que el propio colegio, instituto o escuela pide una aportación económica a cada alumno a cambio de proporcionarle el material escolar necesario para todo el curso.

El Govern dedicará a esta medida 50 millones de euros.

El pequeño pueblo de Catalunya donde Picasso superó su bloqueo artístico: tiene un castillo medieval y un entorno natural privilegiado

Inseguridad naturalizada

Nacen en Fuengirola dos nuevas crías de potamoquero rojo africano, especie amenazada

Los sindicatos preparan una segunda jornada de huelga en octubre contra el Estatuto Marco: "Sigue generando rechazo entre la profesión"

Esta conducta puede ser señal de apego ansioso, según el psicólogo Fran Sánchez

Just Eat prosigue su demanda judicial de 295 millones de euros contra Glovo por "competencia desleal"

Tener un propósito en la vida reduce el riesgo de demencia, según un estudio

Qué hacer si sufres ansiedad o TOC, según el psicólogo Rafael Santandreu