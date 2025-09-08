8 de septiembre: ¿Dónde es festivo hoy lunes en Catalunya?

El inicio de septiembre suele hacerse cuesta arriba, pero en muchos municipios catalanes resultará más llevadero. No solo porque el jueves 11 de septiembre se conmemora la Diada de Catalunya, lo que abre la posibilidad de un suculento puente, sino también porque decenas de localidades han declarado la jornada de hoy como festivo local.

En total son más de 100 los municipios de Catalunya que tienen fiesta este lunes 8 de septiembre. El mayor de ellos es Sabadell, que estos días celebra su fiesta mayor.

Marta Pontnou y Laura Fa, pregoneras de este año de las fiestas de Sabadell. / Ayuntamiento Sabadell

Junto a la quinta ciudad catalana más poblada, otras nueve capitales de comarca tienen el día de hoy como festivo: se trata de Berga (Berguedà), Les Borges Blanques (Garrigues), Gandesa (Terra Alta), Montblanc (Conca de Barberà), Olot (Garrotxa), Puigcerdà (Cerdanya), Tortosa (Baix Ebre), Tremp (Pallars Jussà) y Vielha (Vall d'Aran).

Fiestas mayores y celebraciones religiosas

Estos festivos se deben sobre todo a dos circunstancias: que las ciudades en cuestión viven sus fiestas mayores (como Les Borges Blanques, Gandesa y Montblanc, además de Sabadell) o a celebraciones de origen religioso (como en Berga, con la Gala de Queralt, o en Puigcerdà, con la Mare de Déu de la Sagristia). También hay casos en que ambos motivos se entrelazan, como en las Festes de la Cinta de Tortosa y las Festes del Tura de Olot.

'Correfoc' de una fiesta mayor. / Archivo

Otros importantes municipios catalanes que han declarado hoy, lunes 8 de septiembre, como festivo local son Agramunt, Calaf, Caldes d'Estrac, Castell-Platja d'Aro, Guissona, Horta de Sant Joan, La Jonquera, Mont-roig del Camp, Sant Adrià de Besòs, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní d'Anoia, Sentmenat y Viladecans.

Esta festividad también supone que los niños y adolescentes de estos núcleos empiecen el colegio o el instituto un día más tarde de la fecha oficial del inicio de curso en Catalunya.

Lista completa

Esta es la lista completa (por orden alfabético) de las 109 localidades catalanas que tienen el 8 de septiembre como fiesta local, según los datos de la Generalitat: