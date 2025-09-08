Festividad local muy extendida
8 de septiembre: ¿Dónde es festivo hoy lunes en Catalunya?
10 capitales de comarca encabezan el centenar de municipios catalanes que han declarado la jornada de hoy como fiesta local
El inicio de septiembre suele hacerse cuesta arriba, pero en muchos municipios catalanes resultará más llevadero. No solo porque el jueves 11 de septiembre se conmemora la Diada de Catalunya, lo que abre la posibilidad de un suculento puente, sino también porque decenas de localidades han declarado la jornada de hoy como festivo local.
En total son más de 100 los municipios de Catalunya que tienen fiesta este lunes 8 de septiembre. El mayor de ellos es Sabadell, que estos días celebra su fiesta mayor.
Junto a la quinta ciudad catalana más poblada, otras nueve capitales de comarca tienen el día de hoy como festivo: se trata de Berga (Berguedà), Les Borges Blanques (Garrigues), Gandesa (Terra Alta), Montblanc (Conca de Barberà), Olot (Garrotxa), Puigcerdà (Cerdanya), Tortosa (Baix Ebre), Tremp (Pallars Jussà) y Vielha (Vall d'Aran).
Fiestas mayores y celebraciones religiosas
Estos festivos se deben sobre todo a dos circunstancias: que las ciudades en cuestión viven sus fiestas mayores (como Les Borges Blanques, Gandesa y Montblanc, además de Sabadell) o a celebraciones de origen religioso (como en Berga, con la Gala de Queralt, o en Puigcerdà, con la Mare de Déu de la Sagristia). También hay casos en que ambos motivos se entrelazan, como en las Festes de la Cinta de Tortosa y las Festes del Tura de Olot.
Otros importantes municipios catalanes que han declarado hoy, lunes 8 de septiembre, como festivo local son Agramunt, Calaf, Caldes d'Estrac, Castell-Platja d'Aro, Guissona, Horta de Sant Joan, La Jonquera, Mont-roig del Camp, Sant Adrià de Besòs, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní d'Anoia, Sentmenat y Viladecans.
Esta festividad también supone que los niños y adolescentes de estos núcleos empiecen el colegio o el instituto un día más tarde de la fecha oficial del inicio de curso en Catalunya.
Lista completa
Esta es la lista completa (por orden alfabético) de las 109 localidades catalanas que tienen el 8 de septiembre como fiesta local, según los datos de la Generalitat:
- Agramunt
- Alberola
- Aldover
- Anglès
- Ansovell
- Bar
- Barruera
- Benifallet
- Berga
- La Bisbal de Falset
- Es Bòrdes
- Les Borges Blanques
- Les Borges del Camp
- Bovera
- Breda
- Calaf
- Caldes d'Estrac
- Cambrils
- Canejan
- Canet de Mar
- La Canya
- Capolat
- Cardet
- Castellar de la Ribera
- Castellnou de Seana
- Castell-Platja d'Aro
- Cóll
- Durro
- L'Estany
- La Farga de Moles
- La Fatarella
- Folgueroles
- Ger
- Gaià
- Gàrzola
- La Gleva
- Gombrèn
- Guissona
- Horta de Sant Joan
- Els Hostalets d'en Bas
- Gandesa
- Jafre
- Joanetes
- La Jonquera
- Josa de Cadí
- Juià
- Juncosa
- Llerona
- Llinars del Vallès
- Llocalou
- El Mallol
- Les Masies de Voltregà
- Montblanc
- Montgai
- Montmajor
- Montmaneu
- Montoliu de Lleida
- Mont-roig del Camp
- La Morera de Montsant
- Olius
- Olot
- Palafolls
- Pals
- La Parròquia d'Hortó
- La Pinya
- La Pobla de Montornès
- Pont de Molins
- Pratdip
- Les Preses
- Puigcerdà
- Puigpardines
- La Ràpita
- Els Reguers
- Ribera de Cardós
- Sabadell
- Saldes
- Sant Adrià de Besòs
- Sant Andreu de la Barca
- Sant Celoni
- Sant Esteve d'en Bas
- Sant Hipòlit de Voltregà
- Sant Pau de Segúries
- Sant Privat d'en Bas
- Sant Quirze del Vallès
- Sant Sadurní d'Anoia
- Sant Sadurní d'Osormort
- Sant Vicenç de Torelló
- Santa Eugènia de Berga
- Santa Eulàlia de Riuprimer
- Santa Maria de Martorelles
- Saraís
- Sentmenat
- Seròs
- Sunyer
- Tiurana
- Torà de Tost
- La Torre d'Oristà
- Torrelles de Foix
- Tortosa
- Tremp
- La Vall de Bianya
- Vidreres
- Vielha
- Viladecans
- Viladrau
- Vilanova del Camí
- Vinallop
- Vinyoles i Conangell
