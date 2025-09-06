Los catalanes no son de playa: prefieren otros lugares para vacaciones

La playa es, para la mayoría de los españoles, el plan estrella del verano.

Sin embargo, no lo es para los catalanes, aragoneses o valencianos, comunidades donde triunfan otro tipo de planes, como viajar al extranjero o a la montaña.

Al menos, eso es lo que dice un estudio reciente encargado por la cerveza Mahou 0,0 Tostada, que señala que el 36% de los catalanes encuestados prefieren planes alternativos a la playa.

Sol y agua para casi la mitad

Las playas sí son el destino veraniego más deseado para casi el 42% de los encuestados, seguido de otros planes como viajar al extranjero (23%) o a la montaña (15%).

Los andaluces (53%), murcianos (52%) y castellanoleoneses (51%) son los españoles que eligen este plan como su favorito del verano.

Pero el verano no solo es playa. Los encuestados también han señalado como grandes deseos estivales tener más momentos tranquilos para uno mismo (44%), vivir más escapadas inesperadas (42%), más planes con los de siempre (29%) o más brindis y buena gastronomía (27%).

Calma y tranquilidad

Un 46% de los hombres encuestados prefiere buscar la calma, mientras que un 42% de las mujeres encuestadas se decanta más por esos planes inesperados.

No podían faltar tampoco los clásicos veraniegos: las barbacoas al atardecer (23%) y el tardeo en su bar o restaurante de confianza (21%) son los momentos más disfrutados.

Eso sí, si hay algo que hace verdaderamente inolvidable un plan de verano, es la compañía. Así lo considera un 72% de los encuestados, especialmente las mujeres (74%) y las personas mayores de 60 años (72%).

De lejos, le sigue el entorno (17%) y la bebida y comida (8%) que se disfrute en ese momento.