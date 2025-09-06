Estas son las carreteras de Catalunya con más accidentes mortales al año
De enero a agosto han muerto 97 personas en 90 siniestros, tres más que en el mismo periodo del año pasado
Dos personas mueren en un choque frontal en Vilanova i la Geltrú
Neus Castellet
Según ha informado este lunes el Servei Català de Trànsil (SCT), entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año se han registrado 90 accidentes mortales en la red viaria interurbana de Catalunya que han costado la vida a 97 personas, frente a las 94 que fallecieron en 86 siniestros en el mismo periodo del año pasado.
Dentro de esa cifra, el mes de agosto se ha cerrado con 10 víctimas mortales, dos menos que durante el mismo mes de 2024.
En estos ocho meses, además, el número de heridos graves se sitúa en 570 siendo hombres un 75,3% de ellos, por encima de los 544 contabilizados en 2024 en esos mismos ocho meses.
Casi un 80% de hombres
De los 97 fallecidos en los accidentes ocurridos este año, 77 eran hombres (el 79,38%) y el 20 (el 20,62%), mujeres, una proporción similar en el caso de los heridos graves.
Los motoristas siguen siendo el colectivo con más víctimas mortales en lo que va de año -cuatro menos que el año pasado- y suponen el 30,9% del total. Además, han muerto siete peatones y cuatro ciclistas.
Por su parte, las carreteras con más fallecidos en estos ocho meses han sido la AP-7, con 11, la A-2, con 7 y la C-58, con 6 decesos.
Más jóvenes
Respecto a la edad de las víctimas, es la franja entre los 55 y los 64 años la que registra más muertes, un total de 19 aunque, según informa el SCT, se "mantiene al alza" la tendencia de aumento de siniestralidad en las franjas de edad por debajo de los 35 años que, en lo que va de año, suponen un 37,1% del total.
Analizando por días de la semana, los viernes es el día que registra mayor mortalidad con 20 víctimas y en el conjunto de fines de semana, festivos y vísperas de festivo 51 personas han fallecido en carretera. Por provincias, Barcelona es donde más personas han perdido la vida en carretera con 43 víctimas, mientras que 24 personas han muerto en Tarragona, 20 en Lleida, y 10 en Girona.
