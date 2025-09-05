Donar sangre después del verano: el llamamiento urgente del Banco de Sangre
La entidad inicia una campaña y sortea una comida para dos personas en un restaurante con estrella Michelin
Neus Castellet
"Pilas recargadas, vidas recargadas". Con este lema, el Banc de Sang i Teixits hace un llamamiento a la ciudadanía para donar sangre en los distintos municipios de Catalunya desde este lunes 1 de septiembre y hasta el próximo sábado 6 de septiembre.
Según datos de la entidad, "a escala general, entre julio y agosto se ha registrado una caída de las donaciones de un 20%", lo que provoca una disminución de las reservas de sangre y que hace que estas se sitúen por debajo de los niveles óptimos.
Mil donaciones diarias
Y recuerda que "cada día se necesitan 1.000 donaciones de sangre en toda Catalunya para cubrir las demandas de los pacientes ingresados en los hospitales".
Para incentivar las donaciones y conseguir donantes nuevos -el banco recuerda que se puede donar si tienes 18 o más años y hasta cumplir los 70-, "los cinco primeros donantes de cada uno de los puntos de donación de Catalunya del día 1 de septiembre recibirán de regalo una entrada doble (para dos personas) para acceder al recinto del Poble Espanyol en Barcelona".
Y, además, el Banc de Sang i Teixits sorteará, entre todos los donantes que se acerquen esta primera semana, una comida para dos personas en el restaurante Hofmann y una camisa de cocinero firmada por los tres chefs del restaurante Disfrutar.
El organismo habilita una web para consultar los puntos de donación y pedir cita.
