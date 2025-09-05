Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Donar sangre después del verano: el llamamiento urgente del Banco de Sangre

La entidad inicia una campaña y sortea una comida para dos personas en un restaurante con estrella Michelin

Una mujer dona sangre en una imagen de archivo, en Gavà.

Una mujer dona sangre en una imagen de archivo, en Gavà. / Albert Bertran

Neus Castellet

"Pilas recargadas, vidas recargadas". Con este lema, el Banc de Sang i Teixits hace un llamamiento a la ciudadanía para donar sangre en los distintos municipios de Catalunya desde este lunes 1 de septiembre y hasta el próximo sábado 6 de septiembre.

Según datos de la entidad, "a escala general, entre julio y agosto se ha registrado una caída de las donaciones de un 20%", lo que provoca una disminución de las reservas de sangre y que hace que estas se sitúen por debajo de los niveles óptimos.

Mil donaciones diarias

Y recuerda que "cada día se necesitan 1.000 donaciones de sangre en toda Catalunya para cubrir las demandas de los pacientes ingresados en los hospitales".

Para incentivar las donaciones y conseguir donantes nuevos -el banco recuerda que se puede donar si tienes 18 o más años y hasta cumplir los 70-, "los cinco primeros donantes de cada uno de los puntos de donación de Catalunya del día 1 de septiembre recibirán de regalo una entrada doble (para dos personas) para acceder al recinto del Poble Espanyol en Barcelona".

Y, además, el Banc de Sang i Teixits sorteará, entre todos los donantes que se acerquen esta primera semana, una comida para dos personas en el restaurante Hofmann y una camisa de cocinero firmada por los tres chefs del restaurante Disfrutar.

El organismo habilita una web para consultar los puntos de donación y pedir cita.

