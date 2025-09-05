A solo una hora de Barcelona: el municipio de Catalunya donde encontrar pisos de alquiler más baratos

Mercado inmobiliario
Pedro Sanjuán
La vivienda es la principal preocupación para los barceloneses. Así lo revelaba el barómetro municipal de Barcelona de 2025, donde esta problemática superaba a la seguridad y al turismo.
No es para menos. Barcelona es la ciudad de Catalunya con los precios de la vivienda más altos, alcanzando en julio de 2025 su máximo histórico desde que se tienen registros: 4.943 euros/m2. Una situación que obliga a muchas personas a plantearse una mudanza a municipios con pisos de alquiler más baratos.
La demanda sigue creciendo
En España, la oferta de pisos en alquiler se sigue contrayendo mientras, por contra, la demanda sigue al alza. En el segundo trimestre de 2025, cada vivienda puesta en alquiler recibió una media de 141 interesados en apenas diez días, frente a los 112 del trimestre anterior y muy por encima de los 50 registrados hace poco más de un año. La situación es especialmente crítica en Barcelona, donde la presión ha alcanzado los 437 contactos por inmueble, el dato más alto desde que se tienen registros.
El municipio más barato de Barcelona
La provincia de Barcelona presenta un precio del alquiler medio de 19,9 €/m², según el último informe de precios de Idealista en agosto de 2025. Barcelona es la ciudad con el mercado más tensionado, con un precio de 23,1 €/m².
A aproximadamente una hora de la capital catalana, se encuentra el municipio con el precio del alquiler más barato de la provincia. Se trata de Manresa, la capital del Bages, donde el alquiler medio se situó en julio en 9,1 €/m².
Una cifra que, aunque inferior, también ha sufrido un importante incremento interanual del 14,7%. Además, en junio la ciudad alcanzó los 9,3 €/m², su máximo histórico.
Otras alternativas a Barcelona menos lejanas de la capital pueden ser Sant Feliu de Llobregat (13,5 €/m²), Cornellà de Llobregat (13,9 €/m²) o Sabadell (12,0 €/m²).
Los municipios de menos a más caros
Esta es la lista de los municipios de Barcelona, ordenados de menor a mayor precio de alquiler por metro cuadrado, según los datos de agosto de 2025.
- Manresa – 9,1 €/m²
- Vic – 9,4 €/m²
- Vilafranca del Penedès – 10,3 €/m²
- Granollers – 11,6 €/m²
- Rubí – 11,7 €/m²
- Cubelles – 12 €/m²
- Sabadell – 12 €/m²
- Sant Pere de Ribes – 12,2 €/m²
- Mataró – 12,6 €/m²
- Terrassa – 12,6 €/m²
- Cerdanyola del Vallès – 12,7 €/m²
- Vilanova i la Geltrú – 13,4 €/m²
- Sant Feliu de Llobregat – 13,5 €/m²
- Cornellà de Llobregat – 13,9 €/m²
- Viladecans – 14,4 €/m²
- Badalona – 15,8 €/m²
- Sant Cugat del Vallès – 16,8 €/m²
- L’Hospitalet de Llobregat – 17,5 €/m²
- Sant Boi de Llobregat – 13,6 €/m²
- Gavà – 17,7 €/m²
- Sitges – 18,6 €/m²
- Castelldefels – 18,6 €/m²
- Barcelona (provincia) – 19,9 €/m²
- Esplugues de Llobregat – 22 €/m²
- Barcelona – 23,1 €/m²
