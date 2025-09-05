8 de septiembre: ¿Dónde es festivo el próximo lunes en Catalunya?

El inicio de septiembre suele hacerse cuesta arriba, pero en muchos municipios catalanes resultará más llevadero. De entrada, el jueves 11 de septiembre se conmemora la Diada de Catalunya, lo que abre la posibilidad de un suculento puente. Además, decenas de localidades aún tendrán otra festividad días antes.

Será el lunes 8 de septiembre, que un centenar de municipios de Catalunya han declarado como festivo local. El mayor de ellos es Sabadell, que del 5 al 8 de septiembre celebra de su fiesta mayor.

Marta Pontnou y Laura Fa, pregoneras de este año de las fiestas de Sabadell. / Ayuntamiento Sabadell

Junto a la quinta ciudad catalana más poblada, otras nueve capitales de comarca tienen como festivo el 8 de septiembre: se trata de Berga (Berguedà), Les Borges Blanques (Garrigues), Gandesa (Terra Alta), Montblanc (Conca de Barberà), Olot (Garrotxa), Puigcerdà (Cerdanya), Tortosa (Baix Ebre), Tremp (Pallars Jussà) y Vielha (Vall d'Aran).

Fiestas mayores y celebraciones religiosas

Estos festivos se deben sobre todo a dos circunstancias: que las ciudades en cuestión se entregan a sus fiestas mayores (como Les Borges Blanques, Gandesa y Montblanc, además de Sabadell) o a celebraciones de origen religioso (como en Berga, con la Gala de Queralt, o en Puigcerdà, con la Mare de Déu de la Sagristia). También hay casos en que confluyen ambos motivos, como en las Festes de la Cinta de Tortosa y las Festes del Tura de Olot.

'Correfoc' de una fiesta mayor. / Archivo

Otros importantes municipios catalanes que han declarado el lunes 8 de septiembre como festivo local son Agramunt, Calaf, Caldes d'Estrac, Castell-Platja d'Aro, Guissona, Horta de Sant Joan, La Jonquera, Mont-roig del Camp, Sant Adrià de Besòs, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní d'Anoia, Sentmenat y Viladecans.

Esta festividad también supondrá que los niños y adolescentes de estos núcleos empiecen el colegio o el instituto un día más tarde de la fecha oficial del inicio de curso en Catalunya.

Lista completa

Esta es la lista completa (por orden alfabético) de las 109 localidades catalanas que tienen el 8 de septiembre como fiesta local, según los datos de la Generalitat: