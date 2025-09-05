Festividad local muy extendida
8 de septiembre: ¿Dónde es festivo el próximo lunes en Catalunya?
10 capitales de comarca encabezan el centenar de municipios catalanes que han declarado la jornada como fiesta local
Valerio SeoaneValerio Seoane
El inicio de septiembre suele hacerse cuesta arriba, pero en muchos municipios catalanes resultará más llevadero. De entrada, el jueves 11 de septiembre se conmemora la Diada de Catalunya, lo que abre la posibilidad de un suculento puente. Además, decenas de localidades aún tendrán otra festividad días antes.
Será el lunes 8 de septiembre, que un centenar de municipios de Catalunya han declarado como festivo local. El mayor de ellos es Sabadell, que del 5 al 8 de septiembre celebra de su fiesta mayor.
Junto a la quinta ciudad catalana más poblada, otras nueve capitales de comarca tienen como festivo el 8 de septiembre: se trata de Berga (Berguedà), Les Borges Blanques (Garrigues), Gandesa (Terra Alta), Montblanc (Conca de Barberà), Olot (Garrotxa), Puigcerdà (Cerdanya), Tortosa (Baix Ebre), Tremp (Pallars Jussà) y Vielha (Vall d'Aran).
Fiestas mayores y celebraciones religiosas
Estos festivos se deben sobre todo a dos circunstancias: que las ciudades en cuestión se entregan a sus fiestas mayores (como Les Borges Blanques, Gandesa y Montblanc, además de Sabadell) o a celebraciones de origen religioso (como en Berga, con la Gala de Queralt, o en Puigcerdà, con la Mare de Déu de la Sagristia). También hay casos en que confluyen ambos motivos, como en las Festes de la Cinta de Tortosa y las Festes del Tura de Olot.
Otros importantes municipios catalanes que han declarado el lunes 8 de septiembre como festivo local son Agramunt, Calaf, Caldes d'Estrac, Castell-Platja d'Aro, Guissona, Horta de Sant Joan, La Jonquera, Mont-roig del Camp, Sant Adrià de Besòs, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní d'Anoia, Sentmenat y Viladecans.
Esta festividad también supondrá que los niños y adolescentes de estos núcleos empiecen el colegio o el instituto un día más tarde de la fecha oficial del inicio de curso en Catalunya.
Lista completa
Esta es la lista completa (por orden alfabético) de las 109 localidades catalanas que tienen el 8 de septiembre como fiesta local, según los datos de la Generalitat:
- Agramunt
- Alberola
- Aldover
- Anglès
- Ansovell
- Bar
- Barruera
- Benifallet
- Berga
- La Bisbal de Falset
- Es Bòrdes
- Les Borges Blanques
- Les Borges del Camp
- Bovera
- Breda
- Calaf
- Caldes d'Estrac
- Cambrils
- Canejan
- Canet de Mar
- La Canya
- Capolat
- Cardet
- Castellar de la Ribera
- Castellnou de Seana
- Castell-Platja d'Aro
- Cóll
- Durro
- L'Estany
- La Farga de Moles
- La Fatarella
- Folgueroles
- Ger
- Gaià
- Gàrzola
- La Gleva
- Gombrèn
- Guissona
- Horta de Sant Joan
- Els Hostalets d'en Bas
- Gandesa
- Jafre
- Joanetes
- La Jonquera
- Josa de Cadí
- Juià
- Juncosa
- Llerona
- Llinars del Vallès
- Llocalou
- El Mallol
- Les Masies de Voltregà
- Montblanc
- Montgai
- Montmajor
- Montmaneu
- Montoliu de Lleida
- Mont-roig del Camp
- La Morera de Montsant
- Olius
- Olot
- Palafolls
- Pals
- La Parròquia d'Hortó
- La Pinya
- La Pobla de Montornès
- Pont de Molins
- Pratdip
- Les Preses
- Puigcerdà
- Puigpardines
- La Ràpita
- Els Reguers
- Ribera de Cardós
- Sabadell
- Saldes
- Sant Adrià de Besòs
- Sant Andreu de la Barca
- Sant Celoni
- Sant Esteve d'en Bas
- Sant Hipòlit de Voltregà
- Sant Pau de Segúries
- Sant Privat d'en Bas
- Sant Quirze del Vallès
- Sant Sadurní d'Anoia
- Sant Sadurní d'Osormort
- Sant Vicenç de Torelló
- Santa Eugènia de Berga
- Santa Eulàlia de Riuprimer
- Santa Maria de Martorelles
- Saraís
- Sentmenat
- Seròs
- Sunyer
- Tiurana
- Torà de Tost
- La Torre d'Oristà
- Torrelles de Foix
- Tortosa
- Tremp
- La Vall de Bianya
- Vidreres
- Vielha
- Viladecans
- Viladrau
- Vilanova del Camí
- Vinallop
- Vinyoles i Conangell
- Salen a la venta 176 chalés en Burgos por 12.000 euros, pero tienen un problema: están a medio construir
- La red de Yoigo se apaga para siempre: qué cambia para los clientes
- Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
- ¿Hay clase el viernes 12 de septiembre en Catalunya tras La Diada? Esto dice el calendario escolar
- José Pastor, propietario de una administración de lotería: “De cada décimo de 20 euros solo ganamos 90 céntimos”
- Casas por menos de 70.000 euros: las encontrarás en esta localidad de Barcelona