¿Hasta cuándo puedo utilizar los vales escolares para el curso 2025/2026?

Todos los alumnos de primaria y secundaria que en el curso 2025-2026 estén inscritos en un centro educativo de Catalunya "sostenido con fondos públicos" [es decir, en una escuela pública o concertada] recibirá dos vales de 30 euros que podrá canjear por material escolar, libros, diccionarios, calculadoras, mochilas o juegos educativos.

Los escolares podrán comprar ese material hasta el próximo 30 de noviembre con los vales en las tiendas y establecimientos adheridos hasta el próximo 30 de noviembre.

Material del propio centro escolar

Además, los vales también se pueden ceder a los centros educativos para la compra conjunta de material escolar. Es decir, para aquellos casos en los que el propio colegio, instituto o escuela pide una aportación económica a cada alumno a cambio de proporcionarle el material escolar necesario para todo el curso.

El Govern dedicará a esta medida 50 millones de euros.