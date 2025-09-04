Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación en Catalunya

¿Hasta cuándo puedo utilizar los vales escolares para el curso 2025/2026?

El Govern reparte 60 euros por alumno divididos en dos cheques de 30 euros

Catalunya empezará el curso escolar 2025-2026 el lunes 8 de septiembre en infantil, primaria y ESO

MULTIMEDIA: Los cinco retos del curso escolar 2025-2026

Libretas y mochilas a la venta en una tienda para este curso escolar 2025-2026.

Libretas y mochilas a la venta en una tienda para este curso escolar 2025-2026. / Mar Armenteros

Neus Castellet

Todos los alumnos de primaria y secundaria que en el curso 2025-2026 estén inscritos en un centro educativo de Catalunya "sostenido con fondos públicos" [es decir, en una escuela pública o concertada] recibirá dos vales de 30 euros que podrá canjear por material escolar, libros, diccionarios, calculadoras, mochilas o juegos educativos.

Los escolares podrán comprar ese material hasta el próximo 30 de noviembre con los vales en las tiendas y establecimientos adheridos hasta el próximo 30 de noviembre.

Material del propio centro escolar

Además, los vales también se pueden ceder a los centros educativos para la compra conjunta de material escolar. Es decir, para aquellos casos en los que el propio colegio, instituto o escuela pide una aportación económica a cada alumno a cambio de proporcionarle el material escolar necesario para todo el curso.

El Govern dedicará a esta medida 50 millones de euros.

