Cierran una decena de bares y restaurantes de la Costa Brava tras el suicidio del propietario

Una decena de establecimientos de restauración de Port de la Selva (Alt Empordà) han cerrado tras la muerte del dueño de la empresa que los gestionaba. La mitad de los negocios estaban en primera línea de mar. El segundo teniente de alcalde, Roger Pinart, ha indicado que ahora hay un nuevo socio que posee el 51% de la sociedad y les ha comunicado que está trabajando para reabrir los locales lo antes posible. Los establecimientos daban empleo a una decena de trabajadores fijos, pero en temporada alta la plantilla llegaba al centenar de personas. El hombre llevaba muchos años viviendo en el pueblo. Su esposa se suicidó en junio, y él también se quitó la vida unas semanas después. Estuvo ingresado en el hospital y murió a finales de agosto.

El hombre, que regentaba la decena de establecimientos de restauración en la Costa Brava, llevaba unos 30 años viviendo en Port de la Selva con su esposa. Tras su muerte, un nuevo socio se hizo con el 51% de las acciones del grupo empresarial que gestionaba los bares y restaurantes del municipio costero. Además de estos negocios, también tenían en la Selva de Mar y en Llançà. En este último, la temporada se dio por finalizada de forma precipitada y cerraron el chiringuito antes de acabar agosto. El 51% de las acciones de la empresa que gestionaba los locales pertenece ahora a TQ-MR Family II SL, una compañía dedicada a la compra y venta de propiedades y a la explotación de inmuebles, con un único socio y administrador.

Un cartel de un establecimiento de El Port de la Selva informa de su cierre temporal. / ACN / Gemma Tubert

El segundo teniente de alcalde, Roger Pinart, ha señalado que ha hablado con el nuevo propietario y le ha transmitido que su intención es reabrir los negocios. “Esto nos tranquiliza un poco”, recalca Pinart. El concejal ha admitido que la principal preocupación del consistorio son los trabajadores de los negocios —una decena fijos y hasta un centenar en temporada alta—, además del hecho de que una parte de los establecimientos situados en primera línea de mar han quedado cerrados. Una imagen que podría afectar al turismo del municipio.

Dueño del emblemático Cafè de la Marina

“Como Ayuntamiento nos estamos centrando en obtener información para saber cómo acabarán estos establecimientos y qué pasará con sus trabajadores, y creemos que será un proceso relativamente rápido”, ha afirmado. El matrimonio regentaba unos ocho establecimientos, que representaban el 20% de los bares y restaurantes del municipio. La mayoría, sin embargo, estaban concentrados en la fachada marítima. De hecho, gestionaban negocios tan emblemáticos como El Cafè de la Marina (conocido por ser escenario de una de las obras de Josep Maria de Segarra) o Ca la Maria.

El teniente de alcalde ha añadido que, tras la muerte del matrimonio, se han disparado los rumores e hipótesis entre los vecinos, pero Pinart hace un llamamiento a la calma y a no especular. En este sentido, desde los Mossos d’Esquadra informan que no tienen ninguna investigación abierta relacionada con el caso. Lo que sí han confirmado diversas fuentes a la ACN es que en los últimos días algunos camiones han empezado a llevarse objetos de los locales que regentaba el fallecido.