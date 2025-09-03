Casas por menos de 70.000 euros cerca de Barcelona: están en esta localidad de Catalunya

Barcelona es la ciudad de Catalunya con los precios de la vivienda más altos. En julio de 2025, el municipio alcanzó los 4.943 euros/m2, el máximo histórico desde que se tienen registros.

Esta situación preocupa enormemente a aquellos que desean independizarse. De hecho, el barómetro municipal de Barcelona de 2025 revela que la vivienda es ahora la principal preocupación de los ciudadanos, superando a la seguridad y el turismo.

Mínimos históricos

Este dato no es para menos, ya que, según información del Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de España (CJE), los jóvenes de entre 16 y 29 años tienen que destinar más del 80% de su salario anual al alquiler de la vivienda, lo que sin duda dificulta que puedan emanciparse.

En el caso de comprar una casa, la persona joven debe dedicar todo su sueldo de casi cinco años (sin gastar un solo euro) solamente para poder pagar la entrada del piso y, más tarde, dedicar el 85,5% de su sueldo mensual a pagar las cuotas de la hipoteca.

Por estos motivos, el 87% de los jóvenes emancipados en España se ven obligados a compartir vivienda con otras personas. Así, la tasa de emancipación juvenil en España se situaba en el primer semestre de 2024 en el 14,8%, alcanzando un mínimo histórico desde 2006.

Precios más asequibles

Los expertos financieros y el Banco de España recomiendan que el pago de la hipoteca no supere el 30-35% de los ingresos netos mensuales de los titulares. Este porcentaje se considera un límite seguro que permite a los propietarios cubrir sus necesidades básicas y otros gastos sin comprometer su estabilidad económica.

No obstante, existen localidades menos conocidas en la provincia de Barcelona donde los precios de los inmuebles son mucho más asequibles que en las grandes ciudades. Uno de estos municipios es Calaf, en la comarca de Anoia. Mientras que en Barcelona el precio de un piso de 80m/2 ronda los 395.440 euros, en Calaf el metro cuadrado rondaba los 793 euros de media en mayo, según el portal Idealista; es decir, una casa de 80 metros se podría comprar por 63.440 euros.

Estilo de vida tranquilo

Este no es el único municipio barcelonés con un precio que no alcanza los 100.000 euros. En Manlleu (Osona), el precio del metro cuadrado se sitúa en 953 euros, por lo que un piso de 80m/2 valdría 76.240 euros.

En Berga, el precio de la vivienda ha bajado un 6,8% respecto a junio de este año. Actualmente, el metro cuadrado ronda los 977 euros, y un piso de 80m/2 tendría un precio de 78.160 euros.

Los tres pueblos, ubicados en el interior de Barcelona y a menos de una hora de distancia entre ellos, destacan por ofrecer un estilo de vida tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad. Cada uno con sus particularidades mantiene viva las tradiciones, el comercio de proximidad y un estrecho vínculo con el entorno rural que los rodea.