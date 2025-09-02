Los catalanes no son de playa: prefieren otros lugares para vacaciones
Una encuesta desvela las preferencias para pasar el verano
Pepe Mencías
La playa es, para la mayoría de los españoles, el plan estrella del verano.
Sin embargo, no lo es para los catalanes, aragoneses o valencianos, comunidades donde triunfan otro tipo de planes, como viajar al extranjero o a la montaña.
Al menos, eso es lo que dice un estudio reciente encargado por la cerveza Mahou 0,0 Tostada, que señala que el 36% de los catalanes encuestados prefieren planes alternativos a la playa.
Sol y agua para casi la mitad
Las playas sí son el destino veraniego más deseado para casi el 42% de los encuestados, seguido de otros planes como viajar al extranjero (23%) o a la montaña (15%).
Los andaluces (53%), murcianos (52%) y castellanoleoneses (51%) son los españoles que eligen este plan como su favorito del verano.
Pero el verano no solo es playa. Los encuestados también han señalado como grandes deseos estivales tener más momentos tranquilos para uno mismo (44%), vivir más escapadas inesperadas (42%), más planes con los de siempre (29%) o más brindis y buena gastronomía (27%).
Calma y tranquilidad
Un 46% de los hombres encuestados prefiere buscar la calma, mientras que un 42% de las mujeres encuestadas se decanta más por esos planes inesperados.
No podían faltar tampoco los clásicos veraniegos: las barbacoas al atardecer (23%) y el tardeo en su bar o restaurante de confianza (21%) son los momentos más disfrutados.
Eso sí, si hay algo que hace verdaderamente inolvidable un plan de verano, es la compañía. Así lo considera un 72% de los encuestados, especialmente las mujeres (74%) y las personas mayores de 60 años (72%).
De lejos, le sigue el entorno (17%) y la bebida y comida (8%) que se disfrute en ese momento.
- Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
- El edificio del antiguo El Corte Inglés de Portal de l’Àngel cumple un año cerrado pendiente de la licencia de obras
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- Juan José, mecánico: 'Limpiar los mosquitos del coche te puede costar hasta 100 euros de multa
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
- La familia catalana detrás del rescate y modernización de la Casa Batlló: 'Nos trataron de locos