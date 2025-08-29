Festividad local extendida
El día festivo 'secreto' de media Catalunya: más de 100 municipios hacen fiesta este lunes de septiembre
Entre ellos destacan Sabadell y otras nueve capitales de comarca catalanas
Valerio SeoaneValerio Seoane
La llegada de septiembre siempre se hace cuesta arriba después de las vacaciones, aunque en Catalunya la Diada alivia el panorama (y más este año que cae en jueves y abre la posibilidad de un puente de cuatro días). Además, un centenar de localidades catalanas cuentan con un as en la manga: un festivo local que no todos conocen días antes del Onze de Setembre.
Se trata del lunes 8 de septiembre. El principal municipio de Catalunya que tiene ese día como festivo es Sabadell, con motivo de su fiesta mayor.
Junto a la quinta ciudad catalana más poblada, otras nueve capitales de comarca también hacen fiesta el 8 de septiembre: son Berga (Berguedà), Les Borges Blanques (Garrigues), Gandesa (Terra Alta), Montblanc (Conca de Barberà), Olot (Garrotxa), Puigcerdà (Cerdanya), Tortosa (Baix Ebre), Tremp (Pallars Jussà) y Vielha (Vall d'Aran).
Fiestas mayores y celebraciones religiosas
Estos festivos se deben sobre todo a dos circunstancias: que las ciudades en cuestión celebran sus fiestas mayores (como Les Borges Blanques, Gandesa y Montblanc, además de Sabadell) o a celebraciones de origen religioso (como en Berga, con la Gala de Queralt, o en Puigcerdà, con la Mare de Déu de la Sagristia). También hay casos en que ambos motivos se entrelazan, como en las Festes de la Cinta de Tortosa y las Festes del Tura de Olot.
Otros importantes municipios catalanes que han declarado el lunes 8 de septiembre como festivo local son Agramunt, Calaf, Caldes d'Estrac, Castell-Platja d'Aro, Guissona, Horta de Sant Joan, La Jonquera, Mont-roig del Camp, Sant Adrià de Besòs, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní d'Anoia, Sentmenat y Viladecans.
Esta festividad supondrá que los niños y adolescentes de estos núcleos vuelvan al colegio o al instituto un día más tarde de la fecha oficial del inicio de curso en Catalunya.
Lista completa
Esta es la lista completa (por orden alfabético) de las localidades catalanas que tienen el 8 de septiembre como fiesta local, según los datos de la Generalitat:
- Agramunt
- Alberola
- Aldover
- Anglès
- Ansovell
- Bar
- Barruera
- Benifallet
- Berga
- La Bisbal de Falset
- Es Bòrdes
- Les Borges Blanques
- Les Borges del Camp
- Bovera
- Breda
- Calaf
- Caldes d'Estrac
- Cambrils
- Canejan
- Canet de Mar
- La Canya
- Capolat
- Cardet
- Castellar de la Ribera
- Castellnou de Seana
- Castell-Platja d'Aro
- Cóll
- Durro
- L'Estany
- La Farga de Moles
- La Fatarella
- Folgueroles
- Ger
- Gaià
- Gàrzola
- La Gleva
- Gombrèn
- Guissona
- Horta de Sant Joan
- Els Hostalets d'en Bas
- Gandesa
- Jafre
- Joanetes
- La Jonquera
- Josa de Cadí
- Juià
- Juncosa
- Llerona
- Llinars del Vallès
- Llocalou
- El Mallol
- Les Masies de Voltregà
- Montblanc
- Montgai
- Montmajor
- Montmaneu
- Montoliu de Lleida
- Mont-roig del Camp
- La Morera de Montsant
- Olius
- Olot
- Palafolls
- Pals
- La Parròquia d'Hortó
- La Pinya
- La Pobla de Montornès
- Pont de Molins
- Pratdip
- Les Preses
- Puigcerdà
- Puigpardines
- La Ràpita
- Els Reguers
- Ribera de Cardós
- Sabadell
- Saldes
- Sant Adrià de Besòs
- Sant Andreu de la Barca
- Sant Celoni
- Sant Esteve d'en Bas
- Sant Hipòlit de Voltregà
- Sant Pau de Segúries
- Sant Privat d'en Bas
- Sant Quirze del Vallès
- Sant Sadurní d'Anoia
- Sant Sadurní d'Osormort
- Sant Vicenç de Torelló
- Santa Eugènia de Berga
- Santa Eulàlia de Riuprimer
- Santa Maria de Martorelles
- Saraís
- Sentmenat
- Seròs
- Sunyer
- Tiurana
- Torà de Tost
- La Torre d'Oristà
- Torrelles de Foix
- Tortosa
- Tremp
- La Vall de Bianya
- Vidreres
- Vielha
- Viladecans
- Viladrau
- Vilanova del Camí
- Vinallop
- Vinyoles i Conangell
