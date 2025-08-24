Historia de Catalunya
Estos son los pueblos de la Costa Brava que han desaparecido
La franja litoral se extiende a lo largo de 214 kilómetros
Esta localidad de Catalunya cambia de comarca: ahora pertenecerá a Osona
Estos son los municipios de Barcelona que han desaparecido
Cada año miles de personas se desplazan a la Costa Brava para disfrutar de sus vacaciones en la playa. Y es que la gran variedad de calas paradisiacas escondidas entre los acantilados y rodeadas de vegetación, así como los pueblos de ensueño, no pasan desapercibidos ante nadie.
Esta franja litoral catalana se desarrolla a lo largo de los 214 kilómetros que se extienden desde el municipio de Blanes, en la provincia de Girona, hasta la localidad de Portbou, en la frontera con Francia.
Además, este 2025, 27 de las playas de la provincia han alzado la bandera azul, un reconocimiento internacional que se otorga a playas y puertos que cumplen con altos estándares de calidad ambiental, seguridad, accesibilidad y servicios. Entre ellas se encuentran Blanes, Calonge, Castell-Platja d’Aro y Tossa de Mar.
Curiosidades de la Costa Brava
Si se buscan paisajes en los que desconectar, la Costa Brava también ofrece parques naturales en los que la naturaleza se impone como la protagonista principal.
Los parques naturales del Cap de Creus, els Aiguamolls de l'Empordà y el espacio natural de El Montgrí, las Illes Medes i el Baix Ter permiten adentrarse en la belleza innata de la costa catalana.
Además, la historia de esta franja costera también alberga algunas curiosidades que muchos desconocen. Y es que es una de las regiones que más cambios territoriales ha experimentado. Pueblos como Castell d'Empordà o Fonteta no existen como municipios desde hace 50 años.
Ya no existen
Desde 1981, Castell d'Empordà desapareció del censo de España tras convertirse en 1972 en una entidad poblacional del municipio de La Bisbal, perteneciente a la provincia de Girona. Hacia mediados del siglo XIX, el lugar tenía contabilizada una población de 200 habitantes.
Los orígenes del pueblo se remontan a la época romana, cuando los colonos establecieron una villa a la que llamaron Llaneres, y no fue hasta bien entrado el siglo XIV cuando se construyó el castillo que dio nombre al pueblo.
Otro de los municipios que ya no existen es Fonteta que, junto a Vulpellac y Peratallada, formaron en 1977 el municipio de Forallac, en el Baix Empordà.
El cambio más curioso
Y este es, precisamente, uno de los cambios territoriales más curiosos: el caso de Peratallada (Baix Empordà, Girona) que, a pesar de que muchos piensan que es un municipio, lo cierto es que se trata de una villa de Forallac.
Pero estos no son los únicos: Sant Joan de Palamós se incorporó a Palamós en 1942. A mediados del S.XIX contaba con 921 habitantes y se mantenía gracias a la industria de tapones de corcho de botellas.
Casavells dejó de ser un municipio independiente en 1969 y se incorporó a Corçà (Baix Empordà, Girona) junto a los núcleos de Cassà de Pelràs y Matajudaica, que ahora forman un conjunto medieval.
Modificaciones actuales
Además de incorporaciones, también ha habido casos de municipios que se han independizado. En la comarca gerundense de la Selva, Sant Julià del Llor i Bonmatí se disgregó del municipio selvatano de Amer en el 1983.
Estas modificaciones administrativas han sido muy comunes en Catalunya a lo largo de la historia, y no hace falta irse tan lejos: la creación del Lluçanès en 2023 surgió a partir de la segregación de municipios que pertenecían mayoritariamente a las comarcas de Osona y del Berguedà.
Es más, en julio de este año el Parlament aprobó la incorporación del municipio de Aiguafreda a Osona, que hasta ahora formaba parte del Vallès Oriental.
