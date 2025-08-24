La fiesta de Catalunya que no te puedes perder antes de que acabe agosto

Las fiestas mayores se han convertido en uno de los acontecimientos más esperados del verano, una cita marcada en el calendario de muchos ciudadanos que esperan con ilusión la llegada de estas celebraciones.

Son días en los que los pueblos y ciudades se transforman por completo: la rutina diaria se detiene y la vida comunitaria se concentra en las plazas, las calles y escenarios improvisados.

Durante estas jornadas, las calles se decoran con guirnaldas, luces y coloridos adornos que crean un ambiente único, capaz de contagiar entusiasmo incluso a los más escépticos.

La música en directo, los pasacalles, las actividades infantiles y las exhibiciones culturales se combinan con tradiciones que se mantienen vivas generación tras generación.

Mantener vivas las raíces

Además de la vertiente cultural, las fiestas mayores también son un punto de encuentro social. Familias, amigos y vecinos se reúnen en torno a comidas populares, verbenas nocturnas y espectáculos pirotécnicos que iluminan el cielo veraniego.

Para muchos, estas celebraciones no solo son un espacio de ocio, sino también una oportunidad de mantener vivas las raíces locales y de transmitir a los más jóvenes la importancia de preservar las tradiciones.

Y es que, en Catalunya somos mucho de celebraciones, sobre todo de aquellas que involucran fuego y pirotecnia: los petardos y en especial, los correfocs, son elementos propios que no pueden faltar en las fiestas mayores catalanas.

Escenario de música y misterio

Una de las mejores fiestas para estar rodeado de fuego y explosiones de colores son las celebraciones del Aquelarre de Cervera.

Del 29 al 31 de agosto, la ciudad de Cervera (la Segarra, Lleida) volverá a transformarse en un escenario lleno de fuego, música y misterio con una nueva edición del Aquelarre, una fiesta ancestral y popular que mezcla tradición, teatro, pirotecnia y espectáculo.

El Aquelarre de Cervera es la fiesta del fuego, la música y las brujas de las Terres de Ponent, una explosión de cultura popular que se celebra en la ciudad cada último sábado de agosto.

Es una propuesta ideal para disfrutar con la familia de un fin de semana peculiar e inolvidable: las calles se llenan de pasacalles, bestias de fuego, correfocs, mercadillos artesanales, espectáculos esotéricos y conciertos gratuitos.

Además, para los más pequeños el municipio ofrece ‘Aquelarret’, una versión adaptada de la fiesta con talleres y pasacalles infantiles.

Cartel del Aquelarre de Cervera 2025. / Ajuntament de Cervera

Cabeza de cartel

El sábado es el día más importante de la celebración: la noche gira en torno al Mascle cabró, la figura demoniaca protagonista de un espectáculo que combina escenas teatrales, música y fuego.

Este año, el ritual teatralizado se inspira en la ópera ‘La flauta mágica’ de Mozart, en la cual se desarrolla un conflicto donde la hija de la Reina de la noche es secuestrada.

Durante tres días, las bestias del mal salen del infierno y llenan las calles de correfocs, invocaciones y magia escénica.Todo esto acompañado de conciertos gratuitos repartidos en más de seis escenarios, con estilos musicales diversos y ambiente festivo asegurado.

Este año, la banda catalana Buhos encabezará el cartel al que le acompañarán diferentes DJ que tocarán hasta la salida del sol.