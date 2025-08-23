Lugares emblemáticos

Los rincones de Vic que ya están en la historia del cine y de la televisión

Vic de primera, Vic de segunda: "Al otro lado del río no hay votos, no le importa a nadie"

Estos son los 5 mejores restaurantes de Vic según Tripadvisor

El espectacular pueblo de cuento a solo 30 minutos de Vic

Vista aérea de Vic.

Vista aérea de Vic. / EL PERIÓDICO

Neus Castellet

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con su inconfundible aire medieval y su herencia cultural, Vic es un tesoro para cineastas que buscan escenarios cargados de historia, lo que asegura que la capital de Osona sea el telón de fondo de producciones cinematográficas y televisivas.

Desde su plaza Mayor hasta su catedral y el templo romano, la ciudad ha sido testigo de varias películas y series que han sabido capturar su esencia. Si eres un amante de las curiosidades del cine y la televisión, te decimos los dos lugares de Vic donde la ficción y la realidad se entrelazan en un mismo escenario.

La plaza mayor

La plaza mayor

Uno de los lugares más emblemáticos de Vic, que ha aparecido en varias producciones, es la plaza Mayor. Con su amplia extensión y rodeada de edificios históricos con arcos porticados, esta plaza ha sido utilizada en varias películas de época. Destaca su aparición en la película 'Pa Negre' (2010), dirigida por Agustí Villaronga y basada en la novela homónima de Emili Teixidor.

En la cinta, ganadora de 9 premios Goya y 13 Gaudí, la plaza de Vic se convierte en un lugar crucial para recrear el ambiente rural y sombrío del franquismo en Catalunya.

El espectacular pueblo de cuento a solo 30 minutos de Vic

El espectacular pueblo de cuento a solo 30 minutos de Vic

La catedral

La catedral

La imponente catedral de Sant Pere de Vic, con su mezcla de estilos arquitectónicos (románico, gótico, barroco y neoclásico), ha sido un lugar clave para varias producciones que buscan escenarios religiosos con un aire medieval.

En la serie de televisión 'Isabel', que se emitió en RTVE entre 2011 y 2014 y que narra la vida de Isabel la Católica, el templo y sus alrededores sirvieron como escenarios para múltiples escenas. Su interior se convirtió en el lugar idóneo para ambientar las intrigas y la devoción religiosa de la época.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles Ónega en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
  2. Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA
  3. Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
  4. Una lluvia torrencial deja riadas en el centro histórico de Badalona
  5. Òmnium llama a los territorios en los que se habla catalán a hacer piña para lograr que sea lengua oficial en Europa
  6. El juez Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez y su asistenta tras sus declaraciones en septiembre
  7. Las altas temperaturas de los toboganes obligan al Ayuntamiento de Barcelona a instalar carteles de advertencia
  8. A por ella, Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la dana de Valencia

Los mejores restaurantes de Sabadell: alternativas para todos los bolsillos

Los mejores restaurantes de Sabadell: alternativas para todos los bolsillos

Los rincones de Vic que ya están en la historia del cine y de la televisión

Los rincones de Vic que ya están en la historia del cine y de la televisión

Manuel Carrasco sufre una caída en un concierto en Huelva

Manuel Carrasco sufre una caída en un concierto en Huelva

Las Leonas, entre la ilusión y la realidad: "Sabemos qué queremos hacer en este Mundial y lo vamos a hacer"

Las Leonas, entre la ilusión y la realidad: "Sabemos qué queremos hacer en este Mundial y lo vamos a hacer"

"Liberen a DC", Washington protesta con carteles y pegatinas la "toma hostil" de Trump

"Liberen a DC", Washington protesta con carteles y pegatinas la "toma hostil" de Trump

Alcaraz prepara el gran golpe en Nueva York

Alcaraz prepara el gran golpe en Nueva York

'Anguino' gana la 39 Carrera de Caracoles de Tricio (La Rioja) tras recorrer 62 milímetros

'Anguino' gana la 39 Carrera de Caracoles de Tricio (La Rioja) tras recorrer 62 milímetros

El PP propone prohibir el indulto por delitos de terrorismo, corrupción y contra menores