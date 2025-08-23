Lugares emblemáticos
Los rincones de Vic que ya están en la historia del cine y de la televisión
Con su inconfundible aire medieval y su herencia cultural, Vic es un tesoro para cineastas que buscan escenarios cargados de historia, lo que asegura que la capital de Osona sea el telón de fondo de producciones cinematográficas y televisivas.
Desde su plaza Mayor hasta su catedral y el templo romano, la ciudad ha sido testigo de varias películas y series que han sabido capturar su esencia. Si eres un amante de las curiosidades del cine y la televisión, te decimos los dos lugares de Vic donde la ficción y la realidad se entrelazan en un mismo escenario.
Uno de los lugares más emblemáticos de Vic, que ha aparecido en varias producciones, es la plaza Mayor. Con su amplia extensión y rodeada de edificios históricos con arcos porticados, esta plaza ha sido utilizada en varias películas de época. Destaca su aparición en la película 'Pa Negre' (2010), dirigida por Agustí Villaronga y basada en la novela homónima de Emili Teixidor.
En la cinta, ganadora de 9 premios Goya y 13 Gaudí, la plaza de Vic se convierte en un lugar crucial para recrear el ambiente rural y sombrío del franquismo en Catalunya.
La imponente catedral de Sant Pere de Vic, con su mezcla de estilos arquitectónicos (románico, gótico, barroco y neoclásico), ha sido un lugar clave para varias producciones que buscan escenarios religiosos con un aire medieval.
En la serie de televisión 'Isabel', que se emitió en RTVE entre 2011 y 2014 y que narra la vida de Isabel la Católica, el templo y sus alrededores sirvieron como escenarios para múltiples escenas. Su interior se convirtió en el lugar idóneo para ambientar las intrigas y la devoción religiosa de la época.
