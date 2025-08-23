Mercado inmobiliario
Vivir bien en Girona: este es el sueldo que necesitas para llegar a fin de mes sin problemas
El alto coste de las viviendas provoca una visión cada vez más pesimista del futuro en los jóvenes españoles
Los catalanes huyen del calor y las danas: compran pisos donde hay menor riesgo de fenómeno climático extremo
El municipio con más palacios del Mediterráneo está a media hora de Barcelona
El futuro incierto de la vivienda es uno de los temas que más preocupa a los jóvenes catalanes que buscan independizarse, tal y como reflejan los datos. Según el Barómetro de opinión política de la Generalitat de Catalunya de julio de 2025, la accesibilidad a un inmueble es el tema que más preocupa al conjunto de los catalanes: el 21% cree que es el problema más importante actualmente.
Además, esta cifra ha aumentado respecto a la encuesta de marzo de este año: la inquietud por la vivienda crece hasta el 27% en los jóvenes de entre 18 y 24 años y hasta el 30% entre los adultos de 25 a 34.
Salud mental
Y es que muchos de los problemas de salud mental en los jóvenes están ocasionados por la ansiedad ante un futuro incierto y la escasez de recursos económicos propios.
La subida de los precios de los productos básicos y el coste desorbitado de los alquileres provocan una visión cada vez más pesimista en la juventud de nuestro país. Un estudio publicado por el Consejo de la Juventud de España (CJE) detalla que más del 55% de las personas jóvenes con dificultades económicas tienen problemas de salud mental.
El problema crece en Barcelona
Además, en España la incidencia de trastornos psicológicos en este colectivo se ha multiplicado por seis en la última década, superando a otros grupos de edad.
Catalunya es la quinta comunidad autónoma del estado español con el precio del metro cuadrado más alto: según datos de Idealista de julio el coste se encuentra en 2.632 euros/m2 y en cuanto al alquiler, ya alcanza los 18,7 euros/m2. Es más, este problema se acentúa en la ciudad de Barcelona, donde el arrendamiento se sitúa en los 23,4 euros/m2 (1.638 euros al mes por 70 m2).
Sin embargo, existen zonas bien conectadas en Catalunya donde una vivienda es más asequible que en la capital catalana, aunque los costes siguen siendo más elevados de lo que recomiendan los expertos.
Vivienda asequible
En la ciudad de Girona, por ejemplo, el precio del metro cuadrado del alquiler se sitúa en los 13 euros/m2. Por ende, un piso de 70m2 costaría 910 euros.
Aunque sea bastante más asequible que vivir en Barcelona, el precio se mantiene muy por encima de lo que recomiendan los expertos a la hora de pagar un alquiler, ya que lo aconsejable es no dedicarle más de un 30% o 35% de los ingresos.
Salario medio
Por tanto, para poder vivir en un piso de 70m2 en Sabadell, destinando únicamente el 30% del salario mensual al arrendamiento, se debería cobrar 3.033 euros al mes, que entre dos personas serían 1.516,5 euros mensuales.
Teniendo en cuenta que en 2024 el salario medio de los jóvenes fue de 1.048,19 euros netos en 12 pagas, según datos de Unión sindical obrera, el precio del inmueble sigue siendo inviable, si tenemos en cuenta las recomendaciones.
