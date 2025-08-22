Pesadilla en un pueblo de la Garrotxa: un joven acumula 15 años de agresiones a animales y actos vandálicos

Los vecinos viven con miedo a salir de sus casas por si se topan con el individuo

Los Mossos detienen un camión por conducción temeraria y lo denuncian penalmente por la prueba de alcoholemia

Los mejores restaurantes de La Garrotxa

Dos vacas en una granja.

Dos vacas en una granja. / Aniol Resclosa / DDG

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Los vecinos de los pueblos de Les Planes d’Hostoles y de Sant Aniol de Finestres -ambos en la comarca de la Garrotxa, en Girona- viven atemorizados por un joven que, desde hace 15 años, provoca actos vandálicos y agrede a los animales de la zona. 

Los alcaldes de los municipios, Marc Puig y Francesc Oliveras respectivamente, llevan años luchando para que se haga justicia, pero el criminal continúa en libertad, ya que, según denuncian ambos, los tribunales no ven motivos suficientes para encerrarle en prisión

El hombre, de 29 años, tiene antecedentes por destrozar reiteradamente mobiliario urbano, así como por arrancar cuernos a vacas y cabras, además de apuñalar animales. Los alcaldes piden a las autoridades que actúen cuanto antes para evitar que ocurra una desgracia mayor.

Numerosas causas abiertas

Para intentar poner fin a esta situación, ambos regidores han contratado a una abogada para que centralice todas las causas abiertas contra este individuo con el objetivo de que la justicia les escuche.

Además, piden a la Fiscalía que solicite el ingreso en el módulo de psiquiatría de la prisión Puig de les Basses de Figueres (Alt Empordà, Girona) antes de que ocurra una desgracia porque, según dicen, “es insoportable tener que convivir con esta persona. No se puede entender que el juez diga que no es suficiente, cuando tiene numerosas causas abiertas”, señala Francesc Oliveras a la emisora Rac1.

“No sirve para nada”

Asimismo, el alcalde apunta que cada vez que declara en un juicio es “ir a perder el tiempo” puesto que la decisión final siempre es la misma: el joven acaba ingresado en el hospital psiquiátrico de Salt (Gironès, Girona), de donde se marcha a los pocos días de ser internado.

“No sirve para nada y hay que tener en cuenta que hay un grupo de profesionales que hacen seguimiento de este chico. No lo entendemos”, lamenta Marc Puig

Desde hace años, los vecinos del pueblo están hartos de convivir con los destrozos de este individuo y, además, viven con el miedo de que pueda causarles algún daño personal. "Lo que queremos es vivir en paz al menos una temporada. Hay mucha gente mayor y niños que no pueden salir porque tienen miedo", lamenta Oliveres.

El último incidente se produjo la semana pasada, cuando el hombre prendió fuego a un garaje en Les Planes d’Hostoles. Su historial delictivo es amplio pero, aun así, la justicia considera que no hay pruebas suficientes para proceder a la detención.

