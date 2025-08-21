Un mítico presentador de TV3 vuelve a la pantalla tras su baja médica: "Prueba superada"

Desde los inicios del entretenimiento televisivo en el siglo XX, innumerables presentadores y colaboradores han dejado una huella imborrable en la historia del medio. Estos profesionales, con su carisma y talento, lograron colarse en los hogares de millones de espectadores, convirtiéndose en compañeros inseparables de tardes y noches frente al televisor, a pesar de la distancia que los separaba físicamente de su público.

A lo largo de las décadas, muchos de estos personajes se ganaron el cariño y la admiración de la audiencia, convirtiéndose en auténticas figuras icónicas. Su presencia constante no solo entretuvo, sino que también ayudó a moldear la identidad de la televisión como medio de comunicación de masas.

En el corazón de la audiencia

Gracias a su estilo único, su manera de conectar con la gente y su capacidad para adaptarse a los cambios del sector, algunos de ellos trascendieron su labor profesional hasta convertirse en verdaderos 'celebrities', dejando un legado que sigue influyendo en la manera en que consumimos y valoramos el entretenimiento televisivo hoy en día.

La televisión pública catalana no es una excepción: tras más de cuarenta años desde su inauguración, son incontables las figuras emblemáticas que se han quedado en el corazón de muchos espectadores. Periodistas como Lluís Canut, Imma Pedemonte o Xavier Bonastre -los tres jubilados-, han sido referentes del panorama informativo y deportivo catalán.

Regreso a las puertas de los 64

Uno de los que continúa al pie del cañón es Xavi Valls. A pesar de la baja médica que le obligó a retirarse de las pantallas el pasado junio, ahora, a las puertas de cumplir 64 años, ha anunciado que vuelve a televisión.

Desde su incorporación a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en los 90, ha presentado programas como ‘Esport Club’, 'Gol a Gol' o actualmente ‘Onze’, donde su pasión por el deporte y el periodismo y su carisma innato han sido elementos clave para el éxito del programa. Con un estilo directo y un gran sentido del humor, Valls ha conseguido conectar con los espectadores, convirtiéndose en una voz referente del análisis deportivo.

Sin embargo, el 19 de junio de este año tuvo que retirarse temporalmente de su oficio debido a un infarto que sufrió. La baja generó una oleada de apoyo entre los espectadores, que expresaron su deseo de volverlo a ver pronto.

Con las pilas cargadas

Así que, siguiendo su pasión por la comunicación, Xavi Valls ha anunciado a través de sus redes sociales que el próximo lunes 25 de agosto vuelve a las pantallas, coincidiendo con el inicio de la Liga 2025-26.

"Los médicos me han dado luz verde. Lunes 25/8 vuelvo a dar por el saco en el 'Onze'. Prueba superada. ¡Gracias a todos!”, ha publicado en su perfil de X (antes Twitter).

A pesar de los momentos difíciles que ha vivido, el presentador ha declarado que vuelve con las pilas cargadas y con más optimismo que nunca: "Grandes profesionales. Me salvaron la vida. ¿Qué haré ahora?: dar por el saco. Es decir, periodismo. Mala hierba nunca muere", ha expresado jocoso.

Els metges m’han donat llum verda 👍 Dilluns 25/8 torno a donar pel sac a l’@OnzeTv3 😊Prova superada. Gràcies a tots!! ❤️❤️❤️❤️ — Xavier Valls (@XavierVallsSilv) August 18, 2025

Actualidad deportiva

Mientras Valls se recuperaba, el periodista Marc Cornet, con una trayectoria destacada en IB3 -televisión pública de las Islas Baleares- ha sido el encargado de coger el relevo para que ‘Onze’ no cesara su emisión.

‘Onze’ es un programa que se emite de lunes a viernes a las 23 horas en el canal Esport3. El programa ofrece un análisis de los acontecimientos deportivos más relevantes, con tertulias y debates que aportan diferentes perspectivas sobre la actualidad deportiva.

El Barça es el protagonista indiscutible del programa, pero Valls y los colaboradores que lo acompañan también dan cabida al resto de equipos catalanes y a las polémicas que rodean las competiciones de fútbol.