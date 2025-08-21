Los Mossos detienen un camión por conducción temeraria y lo denuncian penalmente por la prueba de alcoholemia

Los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente a un camionero por circular bebido y de forma temeraria por la A-2 a la altura del Hostalets de Pierola (Anoia, Barcelona).

Los hechos ocurrieron después de que un usuario que circulaba por la autopista alertara a la policía y compartiera un vídeo, de 15 segundos, donde se observa al camión circulando en zigzag y pisando el arcén derecho.

Una vez localizado el vehículo, los Mossos han sometido al conductor a un control de alcoholemia que ha dado un resultado de 1,05 mg/l de aire expirado, muy por encima del límite establecido (0,15 miligramos por litro de aire exhalado si el camión supera los 3.500 kg).

🚚 Ens avisen perquè un camió està fent conducció temerària a la A-2, a l’altura dels Hostalets de Pierola



🚨 L’aturem i dona 1,05 a la prova d’alcoholèmia. El denunciem penalment pic.twitter.com/OZOAwgzhIG — Mossos (@mossos) August 20, 2025

Una práctica peligrosa e ilegal

Ante estos hechos, los cuerpos de seguridad lo han denunciado penalmente por un delito contra la seguridad vial.

Conducir bajo los efectos del alcohol es una práctica muy peligrosa, a la vez que ilegal. Las bebidas alcohólicas provocan que la percepción del entorno sea menor, lo que aumenta exponencialmente la distancia de detención. Además, el conductor presenta una menor capacidad para detectar obstáculos en la vía, lo que incrementa el riesgo de sufrir un accidente o de provocar un atropello a peatones.

También tiene efectos psicológicos: el conductor suele tener una falsa seguridad en sí mismo y sobrevalora su capacidad para la conducción, por lo que infravalora el riesgo y disminuye su sentido de la responsabilidad y de la prudencia. Asimismo, puede aumentar las conductas impulsivas, agresivas y descorteses.

¿Qué dice la normativa?

La normativa sobre el límite de alcohol en sangre para conductores se encuentra detallada en el artículo 20 del Reglamento General de Circulación.

La tasa máxima de alcoholemia permitida en sangre para conductores profesionales -individuos que posean la aprobación administrativa para el traslado de cargas o pasajeros en un vehículo- es de 0,30 gramos de alcohol por cada litro de sangre o 0,15 miligramos por litro de aire exhalado.

Esta tasa también afecta a vehículos de servicio público, transporte escolar y de menores, transporte de mercancías peligrosas, servicios de urgencia y transportes especiales.

La tasa más segura

Además, esta norma se aplica a aquellos que estén al volante de vehículos de transporte de mercancías con un peso máximo autorizado superior a 3.500 kg, o vehículos de transporte de pasajeros con capacidad para más de nueve personas.

En contraposición, el límite de alcoholemia para conductores comunes es de 0,50 gramos por litro de sangre o 0,25 miligramos por litro de aire espirado. Sin embargo, existe una excepción: los conductores que tengan menos de 2 años de experiencia desde la obtención de su licencia deben cumplir con el mismo límite que se aplica a los conductores profesionales.

Pero, aun por debajo del límite legal, el riesgo de accidente puede verse incrementado. Por ello, lo mejor es evitar conducir después de haber consumido cualquier cantidad de alcohol, ya que la única tasa realmente segura es 0,0 g/l.