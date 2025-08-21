Alt Empordà
El espectacular pueblo costero a 40 minutos de Figueres
Situada en plena península del Cap de Creus, es una de las localidades más emblemáticas de la Costa Brava
El rincón de Figueres que ya forma parte de la historia del cine
Estos son los 5 mejores restaurantes de Figueres según Tripadvisor
Mariona Artigas
Figueres, la capital de la comarca de l'Alt Empordà, es conocida por su importancia durante la guerra civil, ya que es una de las ciudades más importantes y cercanas a la frontera con Francia, y por su vinculación con el pintor surrealista Salvador Dalí. Es una parada obligatoria para aquellos que estén haciendo turismo por la zona y quieran descubrir la ciudad.
Los interesados en la historia deben visitar el castillo de Sant Ferran, considerado la fortaleza de época moderna más grande de Europa, situado en una pequeña colina a las afueras de la ciudad. Aparte, la iglesia de Sant Pere y la Rambla son otros dos proyectos arquitectónicos que vale la pena visitar.
Por otro lado, el Museo del Juguete y el Museo Dalí son dos lugares imprescindibles para aquellos que deseen aprender a raíz de su viaje.
Cerca del mar
Figueres es una ciudad de interior y, a pesar de sus calles y paisajes típicos del Alt Empordà, no es una clara representación de lo que ofrece la comarca. La plana del Empordà tiene mar y montaña que se unen en el parque natural del Cap de Creus, una bonita zona de bosques mediterráneos frondosos y acantilados desde los que se puede apreciar la inmensidad del mar.
En medio de este paisaje se encuentra Cadaqués, a solo 45 minutos de Figueres. El pueblo, de casas blancas y calles de piedras, es el típico pueblo pescador y ha mantenido las estructuras construidas en sus inicios. El acceso al pueblo es toda una aventura: se debe cruzar la mitad del parque natural, con lo que la larga carretera de curvas rodeada de árboles ya es una experiencia en sí misma.
El pueblo
Calles estrechas de casas blancas, pequeñas playas paradisiacas, fauna y flora mediterránea, una exquisita gastronomía... Cadaqués lo tiene todo. Es imprescindible visitar la casa de verano y el taller del pintor Dalí quien tenía un gran vínculo con el pueblo, que se refleja en sus pinturas.
Para los más golosos, el pueblo protagonista del Cap de Creus tiene unos dulces exclusivos fabricados únicamente en una pequeña panadería de la villa. Los 'Taps de Cadaqués' hechos en Can Cabrisas, son una compra obligatoria para todos aquellos que se acerquen a la zona.
- Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Primer semestre de guerra arancelaria: las ventas de España a EEUU caen el 5% mientras que las importaciones suben el 10%
- Cambio histórico en el Camino de Santiago: el nuevo perfil de peregrino que indigna a muchos peregrinos
- Una pérdida de DNI en Barcelona acaba en suplantación de identidad y una deuda de 30.000 euros con el banco
- Bertín Osborne posa con su hijo por primera vez en la portada del 'Hola
- Las terapias génicas y celulares revolucionan las enfermedades sanguíneas, desde el cáncer hasta la hemofilia
- Castelldefels informa sobre qué hacer en caso de encontrarse una tortuga en la playa: 'Estamos en temporada de nidificación