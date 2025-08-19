La nueva medida en las tiendas Natura sobre el catalán

En Catalunya, las etiquetas en catalán en la ropa ya no son una opción, sino una obligación legal. El Código de Consumo de 2010 establece que los productos comercializados en el territorio deben incluir la información esencial -como la composición, las advertencias o las instrucciones de uso- también en esta lengua. El objetivo es garantizar los derechos de los consumidores y reforzar la presencia del catalán en el día a día.

Aplicación irregular

Sin embargo, más de una década después de la aprobación de la norma, su aplicación ha sido irregular. La falta de controles y sanciones efectivas ha permitido que muchas compañías operen sin incorporar el catalán en sus etiquetas, pese a la presión de asociaciones de consumidores y a las primeras multas confirmadas por los tribunales en los últimos años.

En este contexto, cada vez son más las cadenas de moda que han optado por adaptarse a la normativa y añadir el catalán en sus productos, y una de las últimas ha sido la multinacional Natura. La empresa especializada en la venta de ropa y complementos ha decidido dar el paso recientemente y sumarse al grupo de marcas que han hecho del etiquetado bilingüe una práctica habitual, tanto para ajustarse a la ley como para responder a la demanda de parte de su clientela.

La marca @Tiendas_Natura ha fet un pas endavant en l’ús del català al seu negoci: a partir d'ara les etiquetes i l’embalatge dels seus productes ja inclouen la llengua catalana. pic.twitter.com/xjJDhXwchB — Política Lingüística (@llenguacatalana) August 18, 2025

El sector textil

El sector de la ropa está incorporando poco a poco el catalán en sus prendas. Sin ir más lejos, la pasada primavera el Departament de Política Lingüística anunció que Levis y Salsa Jeans incorporaban en su etiquetado la lengua catalana; hace unos meses, una tercera marca de estilo similar al de las anteriores, Dockers, también lo hacía.

🆕 Aquesta primavera, les marques @LEVIS i Salsa Jeans han començat a etiquetar en català gràcies a la petició del Departament de Política Lingüística.



👖 La pròxima? @Dockers, que s’hi afegirà ben aviat! pic.twitter.com/jOvXXnPgWK — Política Lingüística (@llenguacatalana) May 6, 2025

Días antes, el departamento anunció que la marca de ropa Florencia -con 11 tiendas en Catalunya- y las tiendas francesas Okaïdi-Obaïbi, incorporaron el catalán en las etiquetas de cartón y también en la web.

La marca de roba Florencia, amb 11 botigues a Catalunya i una a Palma, incorpora el català a les etiquetes de cartró i també al web: https://t.co/JrDvQO7uQC pic.twitter.com/eNitZi1Rlk — Política Lingüística (@llenguacatalana) May 4, 2025

Bajo el nombre de Zabriskie

Natura, fundada en Barcelona en 1976 por Sergio Durany bajo el nombre de Zabriskie, se convirtió en una cadena de artículos de regalo en 1992. La primera tienda se abrió en la calle Consell de Cent, entre la Rambla de Catalunya y Passeig de Gràcia, en Barcelona .

Desde entonces, Natura ha crecido significativamente hasta convertirse en un grupo con cerca de 220 tiendas (entre propias y franquiciadas) distribuidas por España, Portugal, Italia y Andorra.

Crecimiento del 15%

Con los años, la compañía ha ido ampliando su oferta sumando accesorios y moda y ahora cuenta con una plantilla de más de 1.500 trabajadores. Actualmente, el 50% de sus ventas procede de su línea de moda, mientras que los artículos de regalo representan el otro 50%.

Para este año, Natura proyecta alcanzar ventas con un valor de 160 millones de euros gracias a su expansión en Italia, a la optimización de su red comercial en España y a la diversificación de su oferta, lo que supondría un crecimiento del 15% respecto a 2024.