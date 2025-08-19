Estos parques naturales de Catalunya vuelven a abrir desde hoy tras el riesgo de incendio

La Generalitat de Catalunya ha desactivado durante la madrugada de este martes la alerta del Plan especial de emergencias por incendios forestales de Catalunya, tras experimentar un descenso del riesgo de incendio en el territorio catalán, según informa Protecció Civil en la red social 'X’.

La medida, que se activó el pasado sábado, mantenía el nivel 4 del plan Alfa de Agents Rurals por riesgo extremo de incendio en más de un centenar de municipios, lo que supuso el aumento de efectivos y la restricción de entrada a espacios naturales en varios puntos del territorio.

Aquesta matinada hem desactivat l'alerta del pla #INFOCAT



✅ Millora del risc d'incendi generalitzada

✅ Fi de la vigència de la Resolució ISP/3183/2025

✅ Cap municipi amb Pla Alfa 4, ni 3 @agentsruralscat

✅ Espais naturals oberts#AlertaCat #ProteccióCivil https://t.co/Ea7pzobLWD pic.twitter.com/1IuY9Ug6g7 — Protecció civil (@emergenciescat) August 19, 2025

Actividades restringidas

El riesgo por incendio forestal se ha visto agravado por la ola de calor que ha sacudido Catalunya hasta el pasado lunes, por lo que la alerta por ignición ha sido más extrema en más de un centenar de municipios catalanes.

Además, el momento de máximo peligro se produjo el pasado domingo, con 133 municipios en Alfa 4 y 189 en Alfa 3.

Por este motivo, en los últimos tres días las actividades deportivas y las acampadas en ciertas zonas se han visto obligadas a trasladarse a un núcleo habitado o a suspenderse en ciertas poblaciones en alerta.

El peligro se mantiene

Gracias a la bajada de las temperaturas y a las precipitaciones registradas este martes, ahora los más de 300 municipios que se encuentran en niveles 3 y 4 de alerta por riesgo muy alto o extremo de incendio, pasan a un riesgo alto o moderado: el peligro alto por incendio se mantiene este martes en algunos puntos de l’Alt Empordà (Girona), de las comarcas de Lleida, del interior de Tarragona y de las Terres de l’Ebre.

De hecho, a partir de este martes también se permitirá el acceso a los parques naturales que se mantenían cerrados durante todo el fin de semana. Se trata de la Serra de l'Albera y el Cap de Creus en Girona, la Serra del Montsec en Lleida, y las zonas tarraconenses de la Serra del Montsant, la Serra de Cardó/Boix, las montañas de Tivissa/Vandellòs, las montañas de Prades y el Massís dels Ports.

Extremar las precauciones

Asimismo, Protecció Civil ha desactivado la alerta por ola de calor después de que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) la diera por finalizada en la comunidad autónoma.

Aun así, el riesgo de incendio forestal continúa siendo importante, especialmente en las áreas más secas y con mayor masa forestal. Para reducirlo, resulta fundamental extremar las precauciones y atender a las recomendaciones básicas de las autoridades: