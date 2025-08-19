Esta famosa ‘influencer’ sufre un ataque de catalanofobia

Catalunya sigue mostrando un panorama lingüístico complejo: aunque la comunidad ha ganado población y, con ello, más personas conocen y hablan catalán, el idioma pierde peso como lengua habitual y de identificación.

Según la última encuesta de usos lingüísticos, elaborada por la Conselleria de Política Lingüística y el Idescat, solo un tercio de la población (33 %) utiliza el catalán como lengua principal, tres puntos menos que hace cinco años, mientras que una cuarta parte de los catalanes (24 %) afirma no usarlo nunca.

A pesar de que el número de hablantes ha aumentado en 267.000 personas desde 2018, la lengua se enfrenta a la competencia de otras lenguas que ganan terreno en la vida cotidiana de la comunidad.

‘Mantinc el català’

Es más, en la ciudad de Barcelona esta problemática se incrementa: según la última encuesta municipal presentada el verano de 2024, un 36% de los barceloneses tienen el catalán como su primera opción comunicativa, y el 55,9% de los encuestados tienen el castellano como lengua principal.

Esta tendencia preocupa a lingüistas, instituciones y ciudadanos comprometidos con la lengua, ya que no solo está en juego la transmisión del catalán a las nuevas generaciones, sino también su normalización como idioma completo, moderno y funcional.

Presencia en el mundo digital

Ante estos datos, muchas personas se suman al reto de ‘Mantinc el català’, una iniciativa que busca fomentar el uso cotidiano de la lengua catalana y sensibilizar sobre su importancia.

La campaña ha encontrado un hueco especialmente entre los más jóvenes y los ‘influencers’, que cada vez son más quienes producen contenido en catalán en redes sociales, mostrando que el idioma puede tener presencia y relevancia también en el mundo digital y cultural contemporáneo.

Catalanofobia contra la 'influencer' Bonbonreich

Sin embargo, muchos de estos ‘influencers’ reciben críticas y quejas cada vez que suben contenido en catalán. La catalanofobia está cada vez más presente en redes sociales, y una de las últimas en sufrirla ha sido la famosa ‘influencer’ Raquel Martínez, conocida como Bonbonreich.

La celebridad saltó a la fama gracias a sus videoblogs en YouTube, sus posts en Instagram y sus Tiktoks, y ha sido en esta última red social donde ha sido víctima de ataques de catalanofobia.

El vídeo comienza con la creadora de contenido maquillándose mientras charla con su hija Sofía en catalán, ya que es la lengua que utilizan para comunicarse.

Ante esto, los comentarios del ‘tiktok’ se han llenado de perfiles manifestando que no entendían nada del vídeo. Mensajes como "No entiendo ni la mitad" o “Podrías poner subtítulos maja” son algunos de los que más 'me gusta' han recibido.

No es la primera vez

No es la primera vez que Bonbonreich recibe comentarios de este tipo. En octubre de 2024, publicó un vídeo respondiendo a los ‘haters’ que afirmaban rotundamente que Sofía no sabe hablar castellano o que en determinadas zonas de Catalunya se obliga a hablar catalán.

A pesar de estos comentarios, la labor de los ‘influencers’ catalanes es fundamental para la preservación del catalán. Su actividad diaria en redes sociales no solo puede ayudar a promover el uso de la lengua, sino que también contribuye a mantener viva una tradición cultural que forma parte del patrimonio de Catalunya.