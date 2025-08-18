Los catalanes huyen del calor y las danas: compran pisos donde hay menor riesgo de fenómeno climático extremo

Desde la depresión atmosférica que sacudió la Comunitat Valenciana en octubre de 2024, escuchar la palabra ‘dana’ provoca escalofríos en muchos españoles. Y es que Valencia aún se recupera de una tragedia que acabó con la vida de más de 200 personas y que dejó a muchas sin hogar.

De hecho, debido al cambio climático estos fenómenos serán cada vez más frecuentes y devastadores en España. En 2020, un estudio publicado en 'Journal of Climate' reveló que, en efecto, hay cada vez más danas. En el caso de Europa, su número empieza a aumentar notablemente en los años noventa, y en España, son un 15% más frecuentes que en los años ochenta.

Temperaturas extremas en el Mediterráneo

El calentamiento del mar Mediterráneo es uno de los aspectos más alarmantes, ya que influye en la formación de tormentas y en su intensidad. Sin ir más lejos, durante el mes de junio, las temperaturas han sido más elevadas de lo habitual: en Barcelona, el mar registró 27,4 °C, grados muy por encima de lo que debería ser normal.

El mar en las diferentes costas se mantiene cálido y está cargado de energía, una preocupación para los expertos porque, cuando acabe el verano y comience el otoño, se podrían generar lluvias torrenciales.

Cambiar de vivienda

Además, las altas temperaturas también ponen en riesgo la salud de las personas. En lo que llevamos de verano se han registrado más de 1.500 muertes atribuibles al calor en España. Asimismo, Barcelona se ha convertido en la segunda ciudad europea con más decesos asignados a las altas temperaturas.

Por este motivo, muchos españoles se plantean cambiar de lugar de residencia para evitar daños personales o en sus viviendas. Según un estudio publicado por Fotocasa Research, Catalunya es la tercera comunidad autónoma donde más personas se plantean cambiar de inmueble debido a los fenómenos meteorológicos extremos.

Un 36% de los catalanes encuestados tendrían intención de hacerlo, únicamente por debajo de la Comunitat Valenciana (42%) y Andalucía (37%).

Los jóvenes, los más preocupados

En el caso de Catalunya, el porcentaje se reparte entre el 20% que se lo ha planteado alguna vez, el 11% que dice estar en búsqueda activa para cambiar de vivienda y el 5% que dice haber cambiado ya debido al clima.

El informe también concluye que los jóvenes menores de 34 años son los que más han cambiado de vivienda o están en proceso por causas climáticas. Uno de cada cinco españoles que se ha trasladado a otro inmueble debido a este motivo no supera esta edad.

Concretamente, el 11% tiene entre 18 y 24 años y el 7% entre 25 y 34 años. Asimismo, de los que están buscando otra vivienda para irse allí a vivir por esta razón, un 20% tiene menos de 24 años y un 17% oscila entre los 25 y los 34 años.

Más oportunidades

Sin embargo, los grupos de más edad son los que menos están dispuestos a cambiar de residencia: tres de cada cuatro mayores de 55 años aseguran que el aumento de fenómenos meteorológicos extremos no condiciona su situación actual de residencia, aunque no significa que estén menos concienciados.

Los grupos de población de menor edad están más expuestos a cambios de residencia por diferentes motivos, ya sea académicos, profesionales o personales y, también, en muchos casos se trata de particulares que todavía no disponen de una vivienda en propiedad, lo que les da más oportunidades para escoger otras zonas geográficas.