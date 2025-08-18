¿Por qué se ve el cielo turbio en muchas partes de Catalunya?

La ola de incendios forestales que azota España sigue devorando el campo del noroeste peninsular, con especial gravedad en Galicia, León y Extremadura.

En Ourense, los incendios han devastado más de 58.500 hectáreas, mientras que en Extremadura el fuego de Jarilla ha calcinado otras 11.000. Además, las llamas también han puesto en peligro al parque natural de los Picos de Europa. En León, los focos activos han obligado a desalojar a 2.000 personas y, hasta el momento, la tragedia ha dejado cuatro fallecidos.

Los efectos de estos incendios se están dejando notar también en el resto de España. Desde el domingo el cielo de Catalunya, la Comunitat Valenciana o las Baleares se encuentra enturbiado por la presencia de polvo sahariano mezclado con parte del humo de los incendios de la Península.

Malauradament, aquest cel enterbolit i blanquinós que veim no es deu a la pols sahariana, és fum que ve dels incendis de l'oest de la Península.



Tant de bo es puguin controlar aviat. pic.twitter.com/MaK41K7RMJ — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) August 17, 2025

El humo se desvía

Este fenómeno se produce debido a que el viento en altura arrastra el humo y las cenizas de los fuegos de Portugal y España en dirección norte, hacia el Reino Unido, pero se desvían hacia Francia, Catalunya y las Baleares.

De este modo, el humo ha creado una tela blanquecina que ha tapado el sol en buena parte del territorio. De hecho, esta capa ha mitigado la subida de las temperaturas del pasado domingo, lo que ha evitado que se alcance el punto álgido de la ola de calor que se esperaba.

Asimismo, desde ayer, la calidad del aire de algunas ciudades como Barcelona, Lleida o Girona es desfavorable, según la Aemet. Así, el aire ha alcanzado un nivel alto de contaminación y es poco saludable para los grupos sensibles.

Impacto en la calidad del aire

El movimiento de humo de los grandes incendios forestales es un fenómeno que puede atravesar continentes y océanos enteros. Según un informe de Copernicus, el programa de la Unión Europea de observación y monitorización de la Tierra, los fuegos de gran extensión tienen como resultado el transporte de humo a larga distancia, lo que provoca un impacto significativo en la calidad del aire del planeta.

De hecho, durante el segundo trimestre de 2025, los grandes incendios de Canadá lanzaron a la atmósfera 108 megatoneladas de carbono que atravesaron el atlántico hasta llegar a Europa y Catalunya.

Ante la presencia de polvo en suspensión en la atmósfera, las autoridades aconsejan optar por usar medios de transporte públicos o poco contaminantes para desplazarse, evitar la realización de esfuerzos físicos prolongados al aire libre y limitar la exposición de los grupos de riesgo en espacios exteriores.

Riesgo máximo por incendio

Estas recomendaciones van destinadas a reducir los posibles efectos adversos sobre la salud, especialmente en los colectivos más vulnerables como menores, personas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias o crónicas.

De momento, el riesgo máximo por incendio forestal sigue presente en gran parte de Catalunya a pesar del fin de la ola de calor. El Govern ha anunciado este lunes que se mantienen cerrados los espacios naturales que desde el sábado tenían acceso restringido y queda prohibido hacer ciertas actividades en el medio natural. Además, hay 116 municipios de 13 comarcas en peligro extremo por ignición.

🔴 Per demà es preveu actiu el nivell 4⃣ del #PlaAlfa per perill extrem d'incendi a 116 municipis de #Catalunya.



🚷 Es manté la restricció d'accessos a 9⃣ espais naturals. Consulteu el mapa: https://t.co/vZhR62ohmK



⚠️ Molta prudència i eviteu les activitats amb risc d'incendi! https://t.co/IpmrinuRLB pic.twitter.com/aw8ipjZiky — Agents Rurals (@agentsruralscat) August 17, 2025

uCómo actuar ante un incendio

Para prevenir los incendios forestales es crucial seguir las recomendaciones básicas de las autoridades: