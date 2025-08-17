Caseros anti-especulación en Girona alquilan pisos a menos de 600 euros en el centro de la ciudad

La calle Santa Clara de Girona es una de las más concurridas de la ciudad y una de las que ha visto cómo se incrementaba el número de pisos turísticos. En uno de los bloques con vistas privilegiadas al río Onyar y la catedral de Girona vive Jordi con su mujer y su hijo. Sus vecinos de puerta son Txell y Gerard y el resto son inquilinos de hace tiempo. No hay ningún alojamiento turístico y su dueña deja claro que "no habrá". Lo que caracteriza este bloque son los alquileres "normales y razonables" que la propiedad cobra desde hace tiempo, pese a que pudo sacar "el doble o el triple" por la situación privilegiada, pero la propietaria ha decidido que no cobra más de 600 euros en ninguno de los pisos.

"No debería ser así, pero lo cierto es que nos sentimos afortunados", dice Jordi Torres, vecino de este bloque de la calle Santa Clara de Girona donde vive desde hace tiempo con su familia. Un piso céntrico y por lo que pagan un alquiler "asequible" y que apenas ha variado a lo largo de los años, más allá de subidas puntuales como el Índice de Precios al Consumo (IPC). Una situación compartida por los 11 vecinos más que hay en la finca, que tampoco han visto incrementar el precio de sus alquileres.

El motivo es que la propiedad no tiene "ninguna necesidad de especular", más allá de que actualmente no podría subir precios por ley. Blanca de Llobet y su hermana son las propietarias de este bloque de la calle Santa Clara. Reconocen que han tenido varias ofertas especialmente inmobiliarias que les ofrecían la gestión de los pisos, pero no lo han aceptado.

De hecho, Blanca es quien hace los contratos cuando alquila uno de los inmuebles, algo muy poco habitual porque hay muy poca rotación de inquilinos. Y es que todos coinciden en que "es imposible" encontrar un piso en Girona que no supere los 600 euros "y menos en una zona tan privilegiada". En el edificio de Santa Clara también vive Txell Lorente desde hace 10 años. Explica que durante este tiempo ha visto cómo sus amigos han tenido "muchas dificultades" para encontrar piso en Girona porque "los precios subían muy rápido". "A mí el precio me lo ha mantenido estable y me siento muy afortunada. Para mí es una joya tener ese piso", remarca.

Ventajas por los dueños

Uno de los motivos por los que de Llobet no ha subido los precios es, por un lado, porque no hay problemas de morosidad y por otro porque así los inquilinos "están contentos y los cuidan". De todas formas, explica que cuando hay cualquier problema tienen a disposición un servicio de mantenimiento que arregla "lo que sea necesario". "Que tengamos unos precios asequibles no quiere decir que dejemos a un lado el mantenimiento, al contrario", remarca.

Otro propietario que ha decidido no aumentar el precio de sus pisos es Josep Mascarell. Él tiene un bloque de 29 viviendas en la calle Bonastruc de Porta a un precio de entre 450 y 550 euros. Reconoce que son pisos de los años 80, pero también se ocupa del mantenimiento necesario. Tampoco tiene rotación, ya que los inquilinos que viven "ni se plantean" ir a otro sitio con los precios que existen actualmente.

Mascarell entiende el incremento de precios, porque la demanda es mucho mayor que la oferta, pero no lo comparte. "Gente del sector y gente que no lo es y van de sabios me dicen que podría cobrar el doble o el triple. A mí me parece que sería completamente injusto y creo que es asfixiar a familias con hijos que les cuesta llegar a fin de mes y que ya hacen suficiente esfuerzo, no quiero complicarles más la vida", remarca.

Turismo y expatos

Propietarios y inquilinos coinciden en que uno de los principales problemas es el efecto que el turismo ha tenido en la ciudad de Girona, que "ha sacado muchos pisos del mercado", especialmente con el auge del turismo ciclista en la ciudad. Además, también cargan contra los llamados 'expats' que han llegado a la ciudad en los últimos años y "que tienen sueldos mucho más altos que la gente de aquí". En este sentido, todos lamentan que la ciudad ha "perdido la esencia" especialmente en el Barri Vell de Girona.