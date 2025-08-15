El origen casi secreto de la crema catalana: un error en un convento medieval

Gastronomía

Dos platos de crema catalana. / ANIOL RESCLOSA

Patricia López Avilés

Barcelona
La gastronomía catalana es reconocida a nivel mundial por su rica diversidad, tradición y sabores mediterráneos

De hecho, Catalunya ha sido elegida este año como Región Mundial de la Gastronomía, un reconocimiento que pone en valor su patrimonio culinario, la calidad de sus productos y el compromiso de productores, cocineros y artesanos por mantener vivas las recetas de siempre, adaptándolas a los nuevos tiempos.

La cocina catalana combina la herencia de antiguas civilizaciones con la influencia del mar y la montaña, lo que da lugar a una despensa variada: pescados y mariscos frescos, carnes de proximidad, frutas, verduras y aceites de oliva de excelente calidad. 

Postres que enamoran

Platos como la escudella i carn d’olla, el pa amb tomàquet o la crema de calçots conviven con propuestas de alta cocina que han situado a Catalunya en el mapa gastronómico internacional.

Pero si hay un apartado que enamora a locales y extranjeros es el de los postres. La repostería catalana es una fusión de tradición, sencillez y sabor, con elaboraciones que han trascendido fronteras

El mel i mató, un postre fresco a base de queso suave y miel; los panellets, elaborados con almendra y piñones, típicos de la festividad de la Castañada; y la coca de llardons, que combina hojaldre crujiente con un toque dulce de azúcar y anís. 

Se creó por error

Estas recetas, transmitidas de generación en generación, son un claro ejemplo de cómo la gastronomía catalana sabe preservar su esencia sin renunciar a la creatividad.

Sin embargo, la crema catalana, con su inconfundible capa de azúcar caramelizado, es la que más destaca: consiste en una crema pastelera con base en yema de huevo que se suele cubrir con una capa de azúcar caramelizado en su superficie que aporta un contraste crujiente.

Se cree que su origen está ligado a un convento medieval catalán, donde las monjas, intentando arreglar un flan demasiado líquido, le añadieron azúcar y lo quemaron para darle una textura diferente. 

Crema de Sant Josep

Es más, es uno de los postres más antiguos de Europa, y está documentado en libros de recetas catalanas que se remontan a siglos atrás, como el ‘Llibre de Sent Soví’ (S.XIV) y el ‘Llibre del Coch’ de Robert de Nola, escrito en 1520.

De hecho, su nombre real es la crema, la crema cremada o la crema de Sant Josep, ya que era tradición comerla el Día del Padre, que se celebra el Día de San José. 

El origen del nombre tiene diferentes teorías: la más popular cuenta que unas monjas ofrecieron este postre a un obispo, pero al probarla se dio cuenta de que estaba muy caliente y exclamó ‘crema!’ -’quema’ en catalán-.  

Postre único

La idea de añadir ‘catalana’ al final del nombre apareció más tarde, probablemente en los siglos XVII o XIX, cuando cocineros y viajeros especificaban que era típica de Catalunya para diferenciarla de la ‘crème brûlée’ francesa. 

A diferencia de los flanes o las natillas, la crema catalana no se cuece al horno, sino directamente en una cazuela al fuego. Además, siguiendo la receta original, se debe caramelizar el azúcar con un hierro ardiendo al rojo vivo, así como añadir aromas de canela y piel de limón. Estas particularidades la convierten en un postre único y arraigado a la tradición catalana.

