¿Qué supermercados están abiertos hoy, 15 de agosto, en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de centros

El 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen, es uno de los festivos más señalados del calendario en España y Catalunya. Este año, además, cae en viernes, lo que permite a muchos españoles disfrutar de un puente de verano.
En un día en que muchas personas gozan de un merecido descanso, puede resultar complicado encontrar supermercados abiertos. Sin embargo, siempre hay opciones para aquellos que necesitan hacer una compra de última hora o abastecerse de productos esenciales.
Afluencia de visitantes
No obstante, la apertura o cierre de las grandes cadenas varía en función de la ubicación del establecimiento y la política comercial de cada grupo.
Mientras que algunas tiendas permanecerán cerradas por completo, otras abrirán con horarios reducidos o especiales, sobre todo en zonas costeras y turísticas, donde la afluencia de visitantes es alta en estas fechas.
Supermercados abiertos
Uno de los supermercados más concurridos es Mercadona. La cadena de Juan Roig sigue la política de cerrar la mayoría de domingos y festivos para el descanso de los trabajadores, y el 15 de agosto no será una excepción. Por este motivo, Mercadona no es una opción si se desea hacer una compra este día.
Otro de los establecimientos de alimentación más concurridos de Catalunya es Carrefour. A diferencia de Mercadona, este abrirá la mayoría de sus tiendas durante el festivo, aunque los horarios varían según el tipo de tienda y la ubicación: algunas pueden seguir con su horario normal, reducido e, incluso, cerrar completamente. Se recomienda verificar el horario específico de cada tienda en su sitio web.
En cuanto a Lidl, muchos de los supermercados permanecerán cerrados durante el día de la Asunción de la Virgen en Catalunya. Sin embargo, algunos establecimientos, sobre todo los ubicados en zonas costeras y turísticas, seguirán abriendo en su horario habitual, de 9.00h a 22.00h.
La cooperativa valenciana Consum, otra de las tiendas de alimentos más concurridas, cerrará en la mayoría de casos sus puertas el 15 de agosto. Sin embargo, Charter, franquicia de Consum que da servicio a las pequeñas poblaciones y barrios urbanos, mantendrá gran parte de sus establecimientos abiertos, aunque algunos con horarios reducidos.
En cuanto a Alcampo, la mayoría de tiendas e hipermercados de la cadena permanecerán abiertos y sin cambios en sus horarios. Por lo general, estarán disponibles de 9 a 22 horas, con algunas excepciones en determinadas localidades.
Los supermercados Dia suelen abrir en días festivos, aunque con horario reducido. No obstante, es posible que algunas tiendas permanezcan cerradas, sobre todo en áreas menos pobladas, por lo que se recomienda consultar el horario de tu establecimiento más cercano en su página web oficial. En cambio, su cadena Clarel sí cerrará todas sus tiendas.
En el caso de Caprabo, no existe demasiada información disponible sobre sus horarios en esta fecha y, aunque es probable que algunos de sus locales sigan abiertos, desde la cadena de distribución alimentaria afirman lo siguiente: "En Catalunya, los días festivos pueden variar según el tipo de festivo y la localidad. Por lo que algunas tiendas Caprabo permanecen abiertas en días festivos con horarios especiales para facilitar tus necesidades, mientras que otras pueden estar cerradas. Para evitar desplazamientos innecesarios, te recomendamos consultar el horario de apertura específico de cada supermercado".
Es importante destacar que cada supermercado dispone de una página web oficial donde especifican si están abiertos o cerrados y el horario que tendrán durante todo el día.
