¿Dónde está Vinebre? Así es la localidad de Catalunya que ha alcanzado los 43,8ºC

El pasado domingo inició la segunda ola de calor del año en Catalunya, que podría alargarse hasta pasada la canícula del verano, un periodo que comprende del 15 de julio hasta el 15 de agosto y en el cual, estadísticamente, se suelen registrar las temperaturas más altas de toda la época estival. Además, podría consolidarse como una de las olas de calor más largas jamás registradas.

De hecho, Catalunya está alcanzando temperaturas récord en gran parte del territorio. El pasado lunes, la comunidad autónoma alcanzó su jornada más extrema, con temperaturas que superaron ampliamente los 40ºC, especialmente en las comarcas interiores de la provincia de Tarragona, y Lleida.

Récords de temperaturas máximas

Según informa la agencia Europa Press, se han batido récords de temperaturas máximas en cinco de las 121 estaciones de la Red de estaciones meteorológicas automáticas de Catalunya (Xema) desde que se tienen registros: Ascó (Tarragona), con 42,2ºC; Batea (Tarragona), con 41,5ºC; Horta de Sant Joan (Tarragona), con 40,4ºC; y en la Seu d'Urgell (Lleida), con 40ºC.

Pero la que más destaca es la localidad tarraconense de Vinebre, donde se han alcanzado los 43,8ºC. Se trata de un municipio del centro de la comarca de Ribera d’Ebre que cuenta con tan solo 426 habitantes, según datos del Idescat, y este año está registrando temperaturas insólitas.

Gran interés paisajístico

Es una población dinámica que cuenta con diversos atractivos históricos y monumentales, tanto en su núcleo antiguo como en las afueras, además de una amplia gama de propuestas de ocio alrededor del Ebre: rutas a pie o en bicicleta y navegación por el río. También cuenta con puntos de gran interés paisajístico.

Asimismo, el pueblo es conocido por sus productos típicos como la fruta dulce, el aceite o el 'vimblanc' (un vino de licor característico del municipio) y ofrece opciones interesantes para comer y alojarse.

Su clima es mediterráneo templado, con una ligera tendencia continental, escasas precipitaciones, inviernos fríos y veranos largos y calurosos, como el que se está registrando este año.

De hecho, aunque tanto Barcelona como Tarragona comparten un clima mediterráneo, las temperaturas en verano suelen ser más altas en esta última, especialmente en el interior.

Factores geográficos y climáticos

La diferencia se explica por factores geográficos y climáticos: mientras gran parte de la provincia de Barcelona está bajo la influencia moderadora del mar y su humedad, Tarragona cuenta con extensas zonas más alejadas de la costa, influenciadas por el calor seco de la Vall de l'Ebre y por una menor humedad.

Esta combinación favorece que las temperaturas diurnas se disparen con más facilidad. Según datos meteorológicos, en verano las máximas en muchas comarcas tarraconenses superan con frecuencia los 30ºC, frente a valores algo más moderados en la provincia de Barcelona, donde el litoral mantiene el termómetro más estable.

No obstante, la capital catalana y su área metropolitana sí sufren un fuerte efecto isla de calor, que provoca noches más cálidas que en muchas localidades tarraconenses.