Vivir bien en Lleida: este es el sueldo que necesitas para llegar a fin de mes sin problemas

El acceso a la vivienda es últimamente uno de los temas de conversación más frecuentes entre los jóvenes españoles. Según datos del barómetro de opinión política de la Generalitat de Catalunya de julio de 2025, la accesibilidad a un inmueble es el tema que más preocupa al conjunto de los catalanes: el 21% cree que es el problema más importante actualmente.
Además, esta cifra ha aumentado respecto a la encuesta de marzo de este año: la inquietud por la vivienda crece hasta el 27% en los jóvenes de entre 18 y 24 años y hasta el 30% entre los adultos de 25 a 34.
La subida más alta
Este dato no es menor, ya que Catalunya es la quinta comunidad autónoma del estado español con el precio del metro cuadrado más alto: según datos de Idealista de julio el coste se encuentra en 2.632 €/m2 y en cuanto al alquiler, ya alcanza los 18,7 €/m2.
Este dato, insostenible para muchos, se acentúa en la ciudad de Barcelona, donde el precio de un habitáculo se encuentra en los 4.943 €/m2. Lleida, a pesar de ser la provincia más barata, ha experimentado la subida más alta en el precio entre junio y julio, donde el metro cuadrado ya alcanza los 1.442 €/m2.
Un futuro incierto
Ante estos aumentos de precio, los leridanos miran con incertidumbre hacia el futuro: según el II Barómetro de la vivienda elaborado por el Grupo Mutua Propietarios en abril, un 65% de sus ciudadanos ven con inseguridad su capacidad para acceder a un inmueble. Además, un 35% de los encuestados se declara bastante preocupado por la situación, evidenciando un problema que afecta especialmente a los jóvenes que no pueden emanciparse.
De hecho, el grupo de edad de entre 18 y 24 años es el más pesimista, con un 77% expresando su preocupación por el tema. Y es que, aunque comprar una vivienda en Lleida sea considerablemente más barato que en Barcelona, lo cierto es que un piso de unos 80m/2 valdría 115.360 euros.
Un dato muy optimista
En régimen de alquiler, el precio medio de una vivienda de 80m/2 costaría 712 al mes, ya que el metro cuadrado se sitúa en los 8,9 euros. Pero, considerando que los expertos recomiendan no dedicar más de un 30% o 35% de los ingresos al arrendamiento, se deberían cobrar unos 2.373 euros mensuales para ello.
Si se reparten los gastos entre dos personas, se deberían cobrar 1.186,5 euros cada uno, un dato demasiado optimista teniendo en cuenta que el salario más frecuente en España, según el INE, es de algo más de 1.112.50 euros al mes, teniendo en cuenta las doce pagas y las dos extras.
Aunque sea la provincia más asequible, los precios al alza continúan siendo una gran preocupación entre los ciudadanos, que no quieren destinar la mayoría de su salario a una vivienda digna.
