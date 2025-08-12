Estos pueblos de Catalunya se están quedando vacíos: nadie quiere vivir allí

Catalunya se enfrenta a un importante problema demográfico que amenaza con desequilibrar su estructura territorial y social. Uno de los principales retos es el envejecimiento progresivo de la población: el número de personas mayores de 65 años sigue aumentando y se espera que esta franja de edad crezca un 24,4% entre 2024 y 2034, según proyecciones del Idescat.

Este fenómeno se acentúa con la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida, lo que genera una pirámide poblacional invertida, con cada vez menos jóvenes que puedan sostener el sistema económico.

Nuevos residentes

A esta situación se le suma un patrón migratorio interno: la población tiende a concentrarse en las zonas costeras y del prelitoral, mientras que en muchas comarcas del interior y del Pirineo envejece año tras año.

Aun así, según las proyecciones de población del Idescat, entre 2024 y 2034 el 84% de los municipios (791) experimentarán un aumento en el número de habitantes; un crecimiento que se explica por la llegada de nuevos residentes a las comarcas del interior, pero que no implica que haya nuevos nacimientos en estas zonas.

Aunque haya municipios con muy pocos habitantes o se registren descensos poblacionales, la realidad es que en 2034 la población sería superior a la actual en todas las comarcas. Concretamente en 27 encabezadas por el Baix Penedès (Tarragona) (18,5%), la Garrotxa (Girona) (14,8%), la Cerdanya (Girona) (14,3%), el Moianès (Barcelona) (13,4%) y la Selva (Girona) (13,0%).

Pérdida de población

Entre los municipios que más crecerán en los próximos 10 años destacan Vilablareix (Gironès), con el 35,2%, y Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa), con el 33,2%. Por otro lado, los que perderán más población serán La Febró (Baix Camp), con un descenso del 16,7%, y La Torre de Fontaubella (Priorat), donde descenderá un 14,3%.

Al contrario de lo que seguramente cabría esperar, la tendencia no será tan pronunciada en las comarcas del área de Barcelona, donde el crecimiento de la capital será del 2,5%.

Contrariamente, 147 municipios experimentarán una pérdida de población: los que más habitantes perderán serán La Febró (Baix Camp, Tarragona), con un 16,7%, y La Torre de Fontaubella (Priorat, Tarragona), que descenderá un 14,3%. La Quar (Berguedà, Barcelona) presentará un saldo negativo de -13,6% y Arsèguel (Alt Urgell, Lleida) de un -12,8%.

Falta de oportunidades y ocio

La falta de servicios, oportunidades laborales y la menor oferta de entretenimiento son algunas de las razones por las que muchas personas prefieren vivir en ciudades más grandes y pobladas.

Además, la vida en un pueblo puede percibirse como más limitada en términos de anonimato y acceso a ciertas comodidades. Las ciudades con menos población suelen tener un menor acceso a servicios básicos como hospitales, centros comerciales, cines y otros centros de entretenimiento, así como opciones de transporte público limitado.

También tiene sus ventajas

La oferta de empleo también suele ser más reducida y puede no ajustarse a las expectativas o necesidades de todos.

Con todo, vivir en municipios pequeños también tiene sus ventajas: suelen ser lugares más tranquilos y con menos ruido, además de ofrecer un entorno natural más accesible y sin la contaminación de una gran ciudad, lo que aporta beneficios para la salud.

Además, el coste de vida en un pueblo puede ser más bajo que en una ciudad, puesto que los precios de la vivienda, entre otros, son mucho más accesibles.