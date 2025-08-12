Población catalana
Estos pueblos de Catalunya se están quedando vacíos: nadie quiere vivir allí
En la comunidad autónoma habrá menos jóvenes que puedan sostener el sistema económico y de cuidados
¿Dónde nacerán más niños (y dónde menos) en Catalunya en la próxima década?
¿Cuántos habitantes ganará o perderá tu municipio de Catalunya en 10 años? 5 gráficos para entender el 'boom' demográfico
Patricia López AvilésPatricia López Avilés
Periodista.
Especialista en Barcelona y Catalunya.
Catalunya se enfrenta a un importante problema demográfico que amenaza con desequilibrar su estructura territorial y social. Uno de los principales retos es el envejecimiento progresivo de la población: el número de personas mayores de 65 años sigue aumentando y se espera que esta franja de edad crezca un 24,4% entre 2024 y 2034, según proyecciones del Idescat.
Este fenómeno se acentúa con la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida, lo que genera una pirámide poblacional invertida, con cada vez menos jóvenes que puedan sostener el sistema económico.
Nuevos residentes
A esta situación se le suma un patrón migratorio interno: la población tiende a concentrarse en las zonas costeras y del prelitoral, mientras que en muchas comarcas del interior y del Pirineo envejece año tras año.
Aun así, según las proyecciones de población del Idescat, entre 2024 y 2034 el 84% de los municipios (791) experimentarán un aumento en el número de habitantes; un crecimiento que se explica por la llegada de nuevos residentes a las comarcas del interior, pero que no implica que haya nuevos nacimientos en estas zonas.
Aunque haya municipios con muy pocos habitantes o se registren descensos poblacionales, la realidad es que en 2034 la población sería superior a la actual en todas las comarcas. Concretamente en 27 encabezadas por el Baix Penedès (Tarragona) (18,5%), la Garrotxa (Girona) (14,8%), la Cerdanya (Girona) (14,3%), el Moianès (Barcelona) (13,4%) y la Selva (Girona) (13,0%).
Pérdida de población
Entre los municipios que más crecerán en los próximos 10 años destacan Vilablareix (Gironès), con el 35,2%, y Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa), con el 33,2%. Por otro lado, los que perderán más población serán La Febró (Baix Camp), con un descenso del 16,7%, y La Torre de Fontaubella (Priorat), donde descenderá un 14,3%.
Al contrario de lo que seguramente cabría esperar, la tendencia no será tan pronunciada en las comarcas del área de Barcelona, donde el crecimiento de la capital será del 2,5%.
Contrariamente, 147 municipios experimentarán una pérdida de población: los que más habitantes perderán serán La Febró (Baix Camp, Tarragona), con un 16,7%, y La Torre de Fontaubella (Priorat, Tarragona), que descenderá un 14,3%. La Quar (Berguedà, Barcelona) presentará un saldo negativo de -13,6% y Arsèguel (Alt Urgell, Lleida) de un -12,8%.
Falta de oportunidades y ocio
La falta de servicios, oportunidades laborales y la menor oferta de entretenimiento son algunas de las razones por las que muchas personas prefieren vivir en ciudades más grandes y pobladas.
Además, la vida en un pueblo puede percibirse como más limitada en términos de anonimato y acceso a ciertas comodidades. Las ciudades con menos población suelen tener un menor acceso a servicios básicos como hospitales, centros comerciales, cines y otros centros de entretenimiento, así como opciones de transporte público limitado.
También tiene sus ventajas
La oferta de empleo también suele ser más reducida y puede no ajustarse a las expectativas o necesidades de todos.
Con todo, vivir en municipios pequeños también tiene sus ventajas: suelen ser lugares más tranquilos y con menos ruido, además de ofrecer un entorno natural más accesible y sin la contaminación de una gran ciudad, lo que aporta beneficios para la salud.
Además, el coste de vida en un pueblo puede ser más bajo que en una ciudad, puesto que los precios de la vivienda, entre otros, son mucho más accesibles.
- Déjense de excusas y devuelvan de una vez el IRPF a los mutualistas jubilados
- La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
- El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
- Sonia Bermúdez, el relevo en el banquillo de la selección española de fútbol que no convence
- Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: 'Para mí el verano significa encerrarse en casa
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Catalunya ya prepara un detallado mapa con los mejores lugares para disfrutar de este fenómeno
- Los parques naturales de Catalunya avisan de que en otoño entrarán en un 'periodo crítico' porque perderán la mitad de la plantilla
- Las trabajadoras que recibirán 3 años extra de cotización: debes cumplir este requisito